Погиб ли президент при крушении вертолета — что известно о катастрофе к этому часу

После того, как в пункт назначения из трех вертолетов долетели всего два, была объявлена поисковая операция. Одному из раненных при крушении вертолета удалось дозвониться до спасателей, но сообщить свои координаты он не смог. Официально о гибели президента не объявлено. В его социальных сетях появилась фотография с просьбой молиться.