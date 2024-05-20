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Вертолет

Погиб ли президент при крушении вертолета — что известно о катастрофе к этому часу

20 мая 2024, 00:33
Фото: Изображение Midjourney
Вертолет
Больше десяти часов продолжается поисковая операция в районе, где рухнул президентский борт, сообщают источники близкие к иранской администрации.

Накануне стало известно, что вертолет президента Ирана потерпел крушение. На борту находились первые лица страны: глава государства Эбрахим Раиси, а также министры, помощники и члены экипажа.

После того, как в пункт назначения из трех вертолетов долетели всего два, была объявлена поисковая операция. Одному из раненных при крушении вертолета удалось дозвониться до спасателей, но сообщить свои координаты он не смог. Официально о гибели президента не объявлено. В его социальных сетях появилась фотография с просьбой молиться.

Президент России Владимир Путин распорядился направить в район крушения вертолет со спасателями. чтобы оказать помощь в поисках борта.

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#Екатерина Боженович#Транспорт#Происшествия#Поиск#Президент#Вертолет#В мире
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