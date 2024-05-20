Сильный ветер сорвал крышу университета экономики и управления в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Новосибирске сильный порыв ветра в понедельник, 20 мая сорвал с крыши университета экономики и управления временное покрытие. Тревожные сообщения об этом мгновенно появились в местных пабликах, телеграм-каналах и средствах массовой информации.
Инцидент произошел днем во втором корпусе учебного заведения во время налетевшего на столицу Сибири сильного ливня, града и порывов ветра. В это время в университете шли занятия.
В администрации НГУЭУ сообщили, что новосибирцы поспешили придать инциденту вид чрезвычайного происшествия. Оказалось, что стихия сорвала с крыши ремонтируемого сейчас здания лишь временное покрытие.
Во время происшествия никто не пострадал, вода проникла лишь в одно из учебных помещений на последнем этаже университета, пишет КП-Новосибирск.