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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Сильный ветер сорвал крышу университета экономики и управления в Новосибирске

Сильный ветер сорвал крышу университета экономики и управления в Новосибирске

20 мая 2024, 13:02
В Новосибирске во время сильнейшего дождя и ветра сорвало временную крышу со здания НГУЭУ, которой сейчас ремонтируется.

В Новосибирске сильный порыв ветра в понедельник, 20 мая сорвал с крыши университета экономики и управления временное покрытие. Тревожные сообщения об этом мгновенно появились в местных пабликах, телеграм-каналах и средствах массовой информации.

Инцидент произошел днем во втором корпусе учебного заведения во время налетевшего на столицу Сибири сильного ливня, града и порывов ветра. В это время в университете шли занятия.

В администрации НГУЭУ сообщили, что новосибирцы поспешили придать инциденту вид чрезвычайного происшествия. Оказалось, что стихия сорвала с крыши ремонтируемого сейчас здания лишь временное покрытие.

Во время происшествия никто не пострадал, вода проникла лишь в одно из учебных помещений на последнем этаже университета, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дождь#Ветер#Университет экономики и управления#Чрезвычайное происшествие#Фальш-крыша
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