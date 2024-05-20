Стало известно, сколько еще экс-глава Дептранса Новосибирска пробудет за решеткой

По версии следствия, Васильев безосновательно подписал отчет о строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву. Стоимость объекта составила 48 млн, при этом ни проекта, ни документов, подтверждающих строительство дороги, предъявлено не было. Также Васильев не принял мер по возврату средств.