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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Стало известно, сколько еще экс-глава Дептранса Новосибирска пробудет за решеткой

Стало известно, сколько еще экс-глава Дептранса Новосибирска пробудет за решеткой

20 мая 2024, 09:28
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Суд продлил содержание под стражей экс-главы Дептранса Новосибирска до 20 августа, информирует пресс-служба Управления судебного департамента.

Константина Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По условиям ч. 3 ст. 285 УК РФ ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее защита Васильева подавала апелляцию на решению суда по мере пресечения. Адвокаты просили отменить содержание в СИЗО и заменить на более щадящие меры.

По версии следствия, Васильев безосновательно подписал отчет о строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву. Стоимость объекта составила 48 млн, при этом ни проекта, ни документов, подтверждающих строительство дороги, предъявлено не было. Также Васильев не принял мер по возврату средств.

Бывшего главу Дептранса Новосибирска оставили под стражей
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Напомним, преемница Константина Васильева Олеся Богомазова сейчас также находится под стражей. Чиновницу подозревают в получении взятки в крупном размере. Она пробудет в изоляторе до 12 июля.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Приговор
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