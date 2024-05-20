Стало известно, сколько еще экс-глава Дептранса Новосибирска пробудет за решеткой

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Константина Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По условиям ч. 3 ст. 285 УК РФ ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее защита Васильева подавала апелляцию на решению суда по мере пресечения. Адвокаты просили отменить содержание в СИЗО и заменить на более щадящие меры.
По версии следствия, Васильев безосновательно подписал отчет о строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву. Стоимость объекта составила 48 млн, при этом ни проекта, ни документов, подтверждающих строительство дороги, предъявлено не было. Также Васильев не принял мер по возврату средств.
Напомним, преемница Константина Васильева Олеся Богомазова сейчас также находится под стражей. Чиновницу подозревают в получении взятки в крупном размере. Она пробудет в изоляторе до 12 июля.