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Суд продлил арест главе Минэнерго Новосибирской области Архипову

Суд продлил арест главе Минэнерго Новосибирской области Архипову

20 мая 2024, 09:55
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске продлили арест главе регионального министерства энергетики и ЖКХ Денису Архипову, он останется в СИЗО до 20 августа, сообщили в областном судебном департаменте.

Суд Дзержинского района продлил арест главе министерства энергетики региона Денису Архипову. Чиновник останется в следственном изоляторе до 20 августа, сообщили в областном судебном департаменте.

Архипова задержали 20 марта текущего года после обращения жителя города к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину: жалоба касалась деятельности обанкротившегося регионального мусорного оператора, компании «Экология Новосибирск».

В мае, когда Денис Архипов находился в СИЗО, стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела: его подозревают в нанесении ущерба бюджету области более чем в шесть миллионов рублей.

Тем не менее 15 мая суд Центрального района столицы Сибири отказался удовлетворить ходатайство следователей об отстранении Архипова от должности министра, рассказали в областном судебном департаменте.

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