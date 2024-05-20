Суд продлил арест главе Минэнерго Новосибирской области Архипову

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Published Сегодня, 09:55
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Суд Дзержинского района продлил арест главе министерства энергетики региона Денису Архипову. Чиновник останется в следственном изоляторе до 20 августа, сообщили в областном судебном департаменте.
Архипова задержали 20 марта текущего года после обращения жителя города к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину: жалоба касалась деятельности обанкротившегося регионального мусорного оператора, компании «Экология Новосибирск».
В мае, когда Денис Архипов находился в СИЗО, стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела: его подозревают в нанесении ущерба бюджету области более чем в шесть миллионов рублей.
Тем не менее 15 мая суд Центрального района столицы Сибири отказался удовлетворить ходатайство следователей об отстранении Архипова от должности министра, рассказали в областном судебном департаменте.