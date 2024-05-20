Суд ужесточил наказание пойманному на взятках экс-прокурору Новосибирской области

Во время рассмотрения апелляции защиты суд установил, что на самом деле Владимир Фалилеев получил от предпринимателя почти 11 миллионов рублей. В итоге ему добавили еще полгода к сроку, а новая сумма штрафа составила уже 21,9 миллиона рублей. На имущество юриста обращено взыскание, сообщает сайт Алтайского краевого суда.