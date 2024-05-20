Суд ужесточил наказание пойманному на взятках экс-прокурору Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Апелляционный суд ужесточил наказание пойманному на внушительной взятке экс- прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. В марте защитник юриста Антонина Бартенева сообщила о поданной в Алтайский краевой суд апелляции: Фалилеев свою вину признавать отказался и заявил о своей полной невиновности.
Напомним, в январе нынешнего года Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и к штрафу, равному двукратному размеру полученной им мзды. Следствие выяснило, что прокурору было передано 2,8 миллиона рублей за покровительство бывшему главе предприятия по выпуску напитков «ВИНАП» Олегу Яровому.
Во время рассмотрения апелляции защиты суд установил, что на самом деле Владимир Фалилеев получил от предпринимателя почти 11 миллионов рублей. В итоге ему добавили еще полгода к сроку, а новая сумма штрафа составила уже 21,9 миллиона рублей. На имущество юриста обращено взыскание, сообщает сайт Алтайского краевого суда.