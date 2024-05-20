Влад Кадони рассказал, как на самом деле попал на «Дом 2»

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
Влад Кадони пришел на «Дом-2» сразу после проекта «Битва экстрасенсов», где он громко заявил о себе в 2008 году. По словам новосибирца, его заманили обманным путем, предложив прийти на один день. Это сработало, и Влад позже решил остаться на несколько лет.
«Мне предложили, начали уговаривать, чтобы я участвовал, я не соглашался. По сути, меня попросили, чтобы я просто оказался в кадре на один день», — рассказал Кадони.
Влад Кадони в 2009 году пришел на проект как участник, проявлял интерес к Нелли Ермолаевой и Инной Воловичевой. Но в 2011 году ушел с площадки. Ведущим шоу мужчина стал в 2015-м. Он проработал семь лет, по итогам 2022 года контракт продлять не стали. По словам новосибирского мага, они «не договорились».