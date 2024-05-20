Влад Кадони рассказал, как на самом деле попал на «Дом 2»

Влад Кадони в 2009 году пришел на проект как участник, проявлял интерес к Нелли Ермолаевой и Инной Воловичевой. Но в 2011 году ушел с площадки. Ведущим шоу мужчина стал в 2015-м. Он проработал семь лет, по итогам 2022 года контракт продлять не стали. По словам новосибирского мага, они «не договорились».