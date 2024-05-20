«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Atas.info собрал фото и видео разгула стихии и его последствий. К примеру, так выглядел град в районе цирка.
А вот так выглядит площадь Калинина после ливня.
Реки воды текут по проезжей части в районе «Золотой Нивы».
«Я на море», — описывая происходящее вокруг, говорит автор видео.
Неудовлетворительное состояние ливневой канализации, а местами и вовсе ее отсутствие — давняя боль горожан. По этой причине улицы топит после каждого сильного дождя. Мэрия давно признала проблему, но пока ситуация не меняется.
В апреле врио мэра Новосибирска Олег Клемешов включил городскую ливневку в список объектов концессионных соглашений.