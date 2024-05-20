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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Размер одной «градинки» доходил до перепелиного яйца

«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий

20 мая 2024, 09:54
Фото: телеграм-канал «Сибирский Экспресс»
Размер одной «градинки» доходил до перепелиного яйца
Днем 20 мая на Новосибирск внезапно обрушился град. Сильнее всего пострадали обитатели центральной части, но также ведра воды вылились в соседних районах.

Atas.info собрал фото и видео разгула стихии и его последствий. К примеру, так выглядел град в районе цирка.

Видео: atas.info

А вот так выглядит площадь Калинина после ливня.

Видео: телеграм-канал «Новосибирск сейчас»

Реки воды текут по проезжей части в районе «Золотой Нивы».

«Я на море», — описывая происходящее вокруг, говорит автор видео.
Видео: телеграм-канал «Новосибирск сейчас»

Неудовлетворительное состояние ливневой канализации, а местами и вовсе ее отсутствие — давняя боль горожан. По этой причине улицы топит после каждого сильного дождя. Мэрия давно признала проблему, но пока ситуация не меняется.

В апреле врио мэра Новосибирска Олег Клемешов включил городскую ливневку в список объектов концессионных соглашений.

Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск
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