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На монтаж системы освещения потратят более 9 млн

9 млн потратят на освещение метромоста возле станции «Спортивная» в Новосибирске

21 мая 2024, 04:15
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На монтаж системы освещения потратят более 9 млн
Новосибирский метрополитен потратит более 9 млн рублей на монтаж новой линии освещения эстакады метромоста, следует из данных сайта госзакупок.

Новосибирский метрополитен заключил договор на устройство новой системы освещения метромоста. Контракт, подписанный с единственным поставщиком, реквизиты которого не названы, предполагает демонтаж существующей линии освещения и обустройство новой световой схемы на эстакаде метромоста. Стоимость работ составляет 9 315 588 рублей. Как указано на сайте госзакупок, выполнение договора не предполагает трат из городского бюджета.

«Финансовое обеспечение за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов и (или) комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — указано в документах.
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Согласно контракту, освещение должно быть смонтировано «после завершения строительства станции метро „Спортивная“. Точный срок сдачи по сути, готовой станции в эксплуатацию до сих пор не назван. Однако в договоре о монтаже освещения указана дата его окончания — не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, почему подсветка метромоста, смонтированная еще в 2019 году, давно перестала работать.

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#Новосибирск#Метро#Станция "Спортивная"#Мост#Освещение
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