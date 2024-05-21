9 млн потратят на освещение метромоста возле станции «Спортивная» в Новосибирске

Согласно контракту, освещение должно быть смонтировано «после завершения строительства станции метро „Спортивная“. Точный срок сдачи по сути, готовой станции в эксплуатацию до сих пор не назван. Однако в договоре о монтаже освещения указана дата его окончания — не позднее 31 декабря 2024 года.