9 млн потратят на освещение метромоста возле станции «Спортивная» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Новосибирский метрополитен заключил договор на устройство новой системы освещения метромоста. Контракт, подписанный с единственным поставщиком, реквизиты которого не названы, предполагает демонтаж существующей линии освещения и обустройство новой световой схемы на эстакаде метромоста. Стоимость работ составляет 9 315 588 рублей. Как указано на сайте госзакупок, выполнение договора не предполагает трат из городского бюджета.
«Финансовое обеспечение за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов и (или) комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — указано в документах.
Согласно контракту, освещение должно быть смонтировано «после завершения строительства станции метро „Спортивная“. Точный срок сдачи по сути, готовой станции в эксплуатацию до сих пор не назван. Однако в договоре о монтаже освещения указана дата его окончания — не позднее 31 декабря 2024 года.
Ранее мы рассказывали о том, почему подсветка метромоста, смонтированная еще в 2019 году, давно перестала работать.