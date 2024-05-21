Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Когда наступает тепло, выходные и отпуска, россияне массово приобретают путевки для отдыха. Важно быть внимательными: в интернете полно поддельных сайтов с бронированием отелей и покупкой билетов. Вы вводите все свои данные, а мошенники их получают и списывают ваши деньги. Лучше всего доверять официальным сайтам, а не сторонним. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта или на главной странице, также вы можете обратиться к турагенту.
QR-коды тоже могут вести на поддельные сайты. Например, аферисты клеят объявления на столбах, кидают рекламки в почтовые ящики. Не все они являются поддельными, но такие случаи тоже бывают. Речь идет все также о введении данных и оплате чего-либо.
Классический способ надурить абонента. В день таких звонков человек может получать несколько раз. Например, мошенники говорят об обновлении данных сим-карты или тому подобное, под угрозой ее блокировки. Чтобы этого избежать, в сообщении аферисты пришлют вам код, назвав его, они получат доступ к Госуслугам, банку и прочим сервисам.
Злоумышленники могут звонить или писать, представляясь сотрудниками различных ведомств и сообщать, что вам положена некая выплата. Опять же, от вас потребуют данные банковской карты для перечисления денежных средств. Только их вы не получите, а наоборот, лишитесь.
Новая схема мошенничества: от новосибирцев просят оплаты налога для нужд СВО. Такие сообщения они получают на электронную почту от фейковых банков. В письме говорится, что со счета клиента будет списываться автоматический платеж ежемесячно, а чтобы его отменить, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. Как итог, сибиряки остаются без денег, а злоумышленники владеют всеми реквизитами.