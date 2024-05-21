Это будет пекло: синоптики пообещали жару до +36 в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Теплый июнь обещают синоптики. Сервис Meteonova обещает 6 июня резкое потепление до +32. Такая погода продержится несколько дней. Аналогичная температура ожидается в период с 28 июня по 1 июля.
Сайт RusMeteo прогнозирует 3 июня потепление до +33, а 7 июня +36. Однако к 9 июня температура воздуха составит +24.
А вот на сайте «Яндекс.Погода» указано, что выше +24 отметка на столбике термометра не поднимется. Такая температура будет в дневные дни на протяжении всего месяца. А в ночное время ожидается +15…+18. В некоторые дни пройдут дожди.