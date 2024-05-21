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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Летом будет очень жарко

Это будет пекло: синоптики пообещали жару до +36 в Новосибирске

21 мая 2024, 11:42
Фото: atas.info
Летом будет очень жарко
В Новосибирске синоптики спрогнозировали жару в начале лета, об этом свидетельствуют данные погодных сервисов.

Теплый июнь обещают синоптики. Сервис Meteonova обещает 6 июня резкое потепление до +32. Такая погода продержится несколько дней. Аналогичная температура ожидается в период с 28 июня по 1 июля.

Сайт RusMeteo прогнозирует 3 июня потепление до +33, а 7 июня +36. Однако к 9 июня температура воздуха составит +24.

А вот на сайте «Яндекс.Погода» указано, что выше +24 отметка на столбике термометра не поднимется. Такая температура будет в дневные дни на протяжении всего месяца. А в ночное время ожидается +15…+18. В некоторые дни пройдут дожди.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Жара
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