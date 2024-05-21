К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
14 лет в исправительном учреждении строгого режима предстоит провести новосибирскому ученому Анатолию Маслову. Накануне суд Северной столицы огласил приговор. Более того, 77-летнего ученого обязали еще два года после освобождения не работать с информацией, составляющей гостайну.
Из-за упоминания в уголовном деле Маслова секретных сведений заседания были закрытыми, сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Тем не менее в прессу просочилась информация о том, что Анатолий Маслов якобы отправил в Германию данные об экспериментах с гиперзвуком.
Новосибирского ученого задержали в Академгородке и тут же этапировали в «Лефортово». Через некоторое время его отправили в Санкт-Петербург.
Известно, что государственный обвинитель просил приговорить ученого к 17 годам лишения свободы и оштрафовать на полмиллиона рублей. В своем последнем слове перенесший в СИЗО тяжелый сердечный приступ ученый заявил о своей невиновности, а его адвокат Ольга Динзе отметила, что пожилой ученый, занимавшийся проблемами аэрогазодинамики, может попросту не дожить до выхода из мест заключения.
Известно, что помимо занятий наукой Маслов преподавал в Новосибирском госуниверситете и Новосибирском государственном техническом университете. Он награжден медалью Жукова и является лауреатом нескольких престижных научных премий.