atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска

К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска

21 мая 2024, 11:09
В Санкт-Петербургском суде вынесли обвинительный приговор 77-летнему ученому из новосибирского Академгородка Анатолию Маслову, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов северной столицы.

14 лет в исправительном учреждении строгого режима предстоит провести новосибирскому ученому Анатолию Маслову. Накануне суд Северной столицы огласил приговор. Более того, 77-летнего ученого обязали еще два года после освобождения не работать с информацией, составляющей гостайну.

Из-за упоминания в уголовном деле Маслова секретных сведений заседания были закрытыми, сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Тем не менее в прессу просочилась информация о том, что Анатолий Маслов якобы отправил в Германию данные об экспериментах с гиперзвуком.

Новосибирского ученого задержали в Академгородке и тут же этапировали в «Лефортово». Через некоторое время его отправили в Санкт-Петербург.

Известно, что государственный обвинитель просил приговорить ученого к 17 годам лишения свободы и оштрафовать на полмиллиона рублей. В своем последнем слове перенесший в СИЗО тяжелый сердечный приступ ученый заявил о своей невиновности, а его адвокат Ольга Динзе отметила, что пожилой ученый, занимавшийся проблемами аэрогазодинамики, может попросту не дожить до выхода из мест заключения.

Известно, что помимо занятий наукой Маслов преподавал в Новосибирском госуниверситете и Новосибирском государственном техническом университете. Он награжден медалью Жукова и является лауреатом нескольких престижных научных премий.

Искусанный бродячей собакой мальчик получит деньги в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской областиПроверка не выявила ущерба казне по второму делу министра ЖКХ Новосибирской области42 мошенника с кредитами на 11 млн разоблачили в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Приговор#Ученый#Госизмена#Маслов
Подпишитесь
Неизвестные в масках напали на владельца Toyota в Новосибирске и попали на видео
Сегодня, 07:57
В охранной зоне новосибирского военного городка начинают высотное строительство
Сегодня, 07:17
Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области
Сегодня, 06:37
Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске
Вчера, 13:38
«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий
Вчера, 09:54
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Вчера, 06:45
"