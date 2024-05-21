К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска

Известно, что государственный обвинитель просил приговорить ученого к 17 годам лишения свободы и оштрафовать на полмиллиона рублей. В своем последнем слове перенесший в СИЗО тяжелый сердечный приступ ученый заявил о своей невиновности, а его адвокат Ольга Динзе отметила, что пожилой ученый, занимавшийся проблемами аэрогазодинамики, может попросту не дожить до выхода из мест заключения.