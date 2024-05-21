Какое лето стало самым жарким за 2000 лет

Исследователи из Европы воссоздали изменения летних температур. Как оказалось, лето 2023 года стало самым теплым, за последние 2 000 лет. Кроме того, аномально высокие температуры были в конце античной эры — в 245 и 282 году, а также в средние века — в 986 и 1061 годах, пишет ТАСС. Тогда средние температуры превышали обычные на 0,7 и 0,88 градуса Цельсия. Еще лето было теплым в 536 и 627, 1601 и 1642 годах, когда температура отличалась на 1,2-1,86 градуса.