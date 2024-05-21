Какое лето стало самым жарким за 2000 лет

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Исследователи из Европы воссоздали изменения летних температур. Как оказалось, лето 2023 года стало самым теплым, за последние 2 000 лет. Кроме того, аномально высокие температуры были в конце античной эры — в 245 и 282 году, а также в средние века — в 986 и 1061 годах, пишет ТАСС. Тогда средние температуры превышали обычные на 0,7 и 0,88 градуса Цельсия. Еще лето было теплым в 536 и 627, 1601 и 1642 годах, когда температура отличалась на 1,2-1,86 градуса.
Лето 2023 года было действительно очень жарким. Все рекорды бил июнь, когда столбик термометра показывал +40,1. Предпоследний рекорд фиксировали синоптики в 1961 году, когда воздух прогрелся до +34,8. Примечательно, но погода удивляет не только жарой, но и холодом. Например, апрель стал самым прохладным за последние 16 лет, когда температура была ниже нормы на 1-2 градуса.
По предварительному прогнозу синоптиков, предстоящее лето станет еще жарче в России. Связано это с явлением Эль-Ниньо. Это феномен, когда на экваторе Тихого океана становится теплее, чем обычно, поэтому климат меняется в разных точках Земли. Однако до Новосибирска это не дойдет, потому что регион находится далеко от той части океана. Сейчас погодные сервисы дают следующий прогноз: в июне средняя температура будет варьироваться от +20 до +24. Причем в конце летнего месяца новосибирцев ждут дожди.