КМСП стала инициатором проведения акции #МСПспасибо перед Днем предпринимательства

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:53
Для участия в акции бизнесменам предстоит заполнить анкету с описанием специфики работы своей компании в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимателя такие данные будут добавлены на Яндекс.Карты для привлечения новых клиентов, пишет РИА Новости.
Созданный онлайн-город МСП будет представлять собой площадку, где каждый желающий найдет для себя подходящий магазин, салон красоты, ресторан и сможет дать их владельцам обратную связь. Достаточно будет открыть визитку нужной организации на Яндекс.Картах и поставить ей заслуженное количество звезд в качестве личного #МСПспасибо.
Согласно заявлению возглавляющего Корпорацию МСП Александра Исаевича, организации малого и среднего бизнеса окружают потребителей буквально со всех сторон, обеспечивая современную, комфортную жизнь. Россияне не заметили, как плотно товары и услуги от МСП вошли в жизнь каждого. Так, девять из десяти заведений общепита, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — относятся к категории малого и среднего предпринимательства. При этом многие малые компании, а в особенности — микропредприятия, страдают из-за слабой узнаваемости и недостаточной информированности об их работе среди потребителей. Потенциальные клиенты могут не знать, что буквально на соседней улице располагаются нужные магазины или оказываются необходимые услуги. При этом бизнес зачастую не имеет финансовых возможностей для осуществления рекламной кампании даже в районе своего размещения.
Корпорация МСП организует приуроченную ко Дню предпринимателя акцию уже во второй раз, чтобы россияне могли сказать #МСПспасибо своим любимым компаниям. Также стоит отметить, что в этот день в субъектах России проводятся мероприятия в помощь владельцам бизнеса, дискуссии о решении типичных для бизнеса проблем и поиске новых путей развития. Государство ведет поддержку бизнеса в РФ в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого назначен зампред Правительства России Александр Новак.