КМСП стала инициатором проведения акции #МСПспасибо перед Днем предпринимательства

Согласно заявлению возглавляющего Корпорацию МСП Александра Исаевича, организации малого и среднего бизнеса окружают потребителей буквально со всех сторон, обеспечивая современную, комфортную жизнь. Россияне не заметили, как плотно товары и услуги от МСП вошли в жизнь каждого. Так, девять из десяти заведений общепита, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — относятся к категории малого и среднего предпринимательства. При этом многие малые компании, а в особенности — микропредприятия, страдают из-за слабой узнаваемости и недостаточной информированности об их работе среди потребителей. Потенциальные клиенты могут не знать, что буквально на соседней улице располагаются нужные магазины или оказываются необходимые услуги. При этом бизнес зачастую не имеет финансовых возможностей для осуществления рекламной кампании даже в районе своего размещения.