Коттедж рядом с новосибирском Ботсадом продают за 66 млн — что в нем особенного

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В Академгородке продают особняк, площадь которого достигает 293 квадрата. Дом располагается на участке в семь соток.
У коттеджа три этажа, один из которых подземный. Там находятся технические помещения. Также для автомобилей есть гараж, где поместятся две машины.
Как уточнил владелец дома, внутри сделан ремонт, причем капитальный, со всеми коммуникациями.
Будущих покупателей привлекает расположение особняка. Недвижимость находится рядом с Ботаническим садом СО РАН. Потенциальные жильцы могут любоваться на пруд с утками. Просят за такой особняк 65 млн 900 тысяч рублей.