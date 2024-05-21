atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Так дом выглядит внутри

Коттедж рядом с новосибирском Ботсадом продают за 66 млн — что в нем особенного

21 мая 2024, 03:48
Фото: Жилфонд Новосибирск / N1
Так дом выглядит внутри
В Новосибирске выставили на продажу коттедж за десятки миллионов, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

В Академгородке продают особняк, площадь которого достигает 293 квадрата. Дом располагается на участке в семь соток.

У коттеджа три этажа, один из которых подземный. Там находятся технические помещения. Также для автомобилей есть гараж, где поместятся две машины.

Как уточнил владелец дома, внутри сделан ремонт, причем капитальный, со всеми коммуникациями.

Будущих покупателей привлекает расположение особняка. Недвижимость находится рядом с Ботаническим садом СО РАН. Потенциальные жильцы могут любоваться на пруд с утками. Просят за такой особняк 65 млн 900 тысяч рублей.

Фото: Жилфонд Новосибирск / N1
Озеро, бассейны и Spa: ТОП-5 самых дорогих коттеджей Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Панорамный вид и ЖК премиум-класса: топ дорогих квартир в НовосибирскеЭлитные ЖК и дизайнерский стиль: топ самых дорогих однокомнатных квартир НовосибирскаТоп-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Академгородок#Продажа#Недвижимость#Дом#Объявление#Коттедж
Подпишитесь
Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска
Вчера, 11:20
Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске
Вчера, 13:38
Суд ужесточил наказание пойманному на взятках экс-прокурору Новосибирской области
Вчера, 12:30
Суд продлил арест главе Минэнерго Новосибирской области Архипову
Вчера, 09:55
«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий
Вчера, 09:54
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Вчера, 06:45
"