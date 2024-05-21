Митинг против строительства металлургического завода пройдет в Искитиме

Скандал вокруг возможного появления в центре города производства, которое относится к первой, высшей категории опасности по воздействию на окружающую среду, разгорелся в начале 2024 года. Представители ООО «ЮМПЗ», которое намерено строить завод, не смогли в ходе публичных слушаний объяснить горожанам, как будет минимизирован вред для атмосферы.