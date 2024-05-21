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Атмосфера в Искитиме считается одной из самых загрязенных в России

Митинг против строительства металлургического завода пройдет в Искитиме

21 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI
Атмосфера в Искитиме считается одной из самых загрязенных в России
Акцию протеста в Новосибирской области поддержали депутаты Госдумы от трех партий, сообщили редакции организаторы митинга.

Мэрия города Искитима, расположенного в 50 километрах от Новосибирска, согласовала акцию протеста против планов строительства в городе металлургического завода. Митинг пройдет вечером 23 мая около ДК «Россия», рассказал Atas.Info один из городских активистов Артем Фролов.

«Мы считаем, что местная власть прямо лоббирует интересы коммерсантов, поступаясь мнением жителей. Нашему мэру Сергею Завражину, судя по всему, важно, чтобы от этого завода получал прибыль кемеровский предприниматель, а не то, чтобы искитимцы дышали чистым воздухом», — говорит Фролов.

Сегодня Искитим относится к числу российских городов с самым грязным воздухом.

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Скандал вокруг возможного появления в центре города производства, которое относится к первой, высшей категории опасности по воздействию на окружающую среду, разгорелся в начале 2024 года. Представители ООО «ЮМПЗ», которое намерено строить завод, не смогли в ходе публичных слушаний объяснить горожанам, как будет минимизирован вред для атмосферы.

Достигнутые договоренности о проведении повторных слушаний были нарушены городской администрацией, где заявили, что эта процедура нецелесообразна. А инвестор якобы уже внес изменения в проектную документацию, в результате которых выбросы будут значительно сокращены.

По словам Артема Фролова, проведение протестного митинга было поддержано депутатами Госдумы от Новосибирской области Александром Аксененко («Справедливая Россия») и Ренатом Сулеймановым (КПРФ). Поддержку жителям Искитима высказал и глава думской фракции ЛДПР, лидер партии Леонид Слуцкий.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Митинг#Выбросы#Металлургический завод
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