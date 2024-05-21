Названы дни, когда магнитные бури будут испытывать новосибирцев на прочность

15 мая произошла мощная вспышка почти уровня X3.0, но на этот раз взрыв случился в левой области Солнца, где ранее не было пятен. Ученые предполагают, что за невидимым краем Солнца, возможно, существует новая крупная активная область, которая в итоге обрушится на Землю.