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Названы дни, когда магнитные бури будут испытывать новосибирцев на прочность

Названы дни, когда магнитные бури будут испытывать новосибирцев на прочность

21 мая 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
В ближайшие дни на Земле обещают неспокойную геомагнитную обстановку, которая скажется на самочувствии метеозависимых людей, предупреждают ученые.

Многие люди могут заметить ухудшение самочувствия, которое выражается в мигренях и колебаниях артериального давления. Вспышки на Солнце будут продолжаться вплоть до 26 мая, пишут «Новые известия».

Следует помнить, что прогнозы могут быть неточными. Например, на прошлой неделе астрономы не предвидели мощных магнитных бурь, однако вспышки на Солнце произошли, и Земля столкнулась с одной из самых сильных магнитных бурь за последние 25 лет.

Сейчас ученые обнаружили на Солнце новую группу пятен, причем вспышки носят динамичный характер.

15 мая произошла мощная вспышка почти уровня X3.0, но на этот раз взрыв случился в левой области Солнца, где ранее не было пятен. Ученые предполагают, что за невидимым краем Солнца, возможно, существует новая крупная активная область, которая в итоге обрушится на Землю.

Стоит отметить, что геомагнитный фон на этой неделе будет нестабильным. По прогнозам экспертов, 21 и 22 мая ожидается возмущенное состояние магнитосферы, 23 мая геомагнитный фон обещает быть спокойным. Но уже 24 и 27 мая солнечная активность может вырасти.

Физики полагают, что в выходные, 25 и 26 мая, возможны магнитные бури, но предсказать уровень их мощности проблематично.

Ученые рекомендуют наблюдать за самочувствием и отслеживать нетипичные симптомы. В этот период многие могут испытывать обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури#Солнце
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