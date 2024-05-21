Новосибирская область приступила к созданию новых грузовых беспилотников

БПЛА презентовали на площадке НГТУ 21 мая. Беспилотник предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и способен поднимать грузы до 100 кг с дальностью полета до 1200 км. Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, НГТУ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе.