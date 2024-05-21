Новосибирская область приступила к созданию новых грузовых беспилотников

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
БПЛА презентовали на площадке НГТУ 21 мая. Беспилотник предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и способен поднимать грузы до 100 кг с дальностью полета до 1200 км. Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, НГТУ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе.
Как отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, в регионе создается Научно-производственный центр БАС — реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Новосибирской области отводится роль одного из российских центров компетенций.
«Регион будет использовать свой потенциал в конструировании средних и тяжелых БПЛА, испытании, сертификации, создании приборов и мониторинге за полетами. Проект по созданию Научно-производственного центра БАС одобрен на заседании правительства Новосибирской области: по распоряжению губернатора Андрея Травникова в регионе создаётся единый оператор, сотрудники которого займутся координирующей деятельностью, обеспечивающей взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования, а также управлением проектами в области беспилотия в регионе. В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона. Среди них — Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина».
В НГТУ планируется сформировать Передовую инженерную школу, которая будет готовить элитные кадры для авиастроительной отрасли. Для этого у вуза есть необходимые лаборатории, дизайн-центр и образовательные программы.