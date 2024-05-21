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В НГТУ создадут инженерную школу

Новосибирская область приступила к созданию новых грузовых беспилотников

21 мая 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
В НГТУ создадут инженерную школу
Универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» разработано инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

БПЛА презентовали на площадке НГТУ 21 мая. Беспилотник предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и способен поднимать грузы до 100 кг с дальностью полета до 1200 км. Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, НГТУ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе.

Как отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, в регионе создается Научно-производственный центр БАС — реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Новосибирской области отводится роль одного из российских центров компетенций.

«Регион будет использовать свой потенциал в конструировании средних и тяжелых БПЛА, испытании, сертификации, создании приборов и мониторинге за полетами. Проект по созданию Научно-производственного центра БАС одобрен на заседании правительства Новосибирской области: по распоряжению губернатора Андрея Травникова в регионе создаётся единый оператор, сотрудники которого займутся координирующей деятельностью, обеспечивающей взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования, а также управлением проектами в области беспилотия в регионе. В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона. Среди них — Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина».

В НГТУ планируется сформировать Передовую инженерную школу, которая будет готовить элитные кадры для авиастроительной отрасли. Для этого у вуза есть необходимые лаборатории, дизайн-центр и образовательные программы.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Губернатор#Нгту#Дрон
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