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Все работы здесь должны были быть закончены осенью прошлого года

Новый срок завершения работ в Первомайском сквере назвал мэр Новосибирска

21 мая 2024, 07:42
Фото: тг-канал Максима Кудрявцева
Все работы здесь должны были быть закончены осенью прошлого года
Текущий темп работ в зеленой зоне в центре города неудовлетворителен, написал глава муниципалитета в своем телеграм-канале.

Судя по фотографиям в телеграм-канале мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, он в сопровождении подчиненных совершил показательную инспекцию работ по реконструкции Первомайского сквера. Увиденным он остался недоволен и заявил, что полтора десятка человек, которые заняты в ходе реконструкции, явно недостаточно. Градоначальник потребовал от подрядчика нарастить темпы, и поручил департаменту культуры, спорта и молодёжной политики ежедневно докладывать о ситуации в сквере.

Предполагается, что полностью работы будут завершены к 15 августа, сообщил Максим Кудрявцев.

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Работы по благоустройству в сквере начались весной 2023 года, общую стоимость оценивали в 180 млн рублей. Реконструкция должна была завершиться в середине сентября, однако сроки постоянно сдвигали, потом пришла зима. Весной текущего года в мэрии говорили, что есть шанс закончить начатое к осени.

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#Новосибирск#Мэр#Благоустройство#Первомайский сквер#Сроки#Максим Кудрявцев
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