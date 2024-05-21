Новый срок завершения работ в Первомайском сквере назвал мэр Новосибирска

Судя по фотографиям в телеграм-канале мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, он в сопровождении подчиненных совершил показательную инспекцию работ по реконструкции Первомайского сквера. Увиденным он остался недоволен и заявил, что полтора десятка человек, которые заняты в ходе реконструкции, явно недостаточно. Градоначальник потребовал от подрядчика нарастить темпы, и поручил департаменту культуры, спорта и молодёжной политики ежедневно докладывать о ситуации в сквере.