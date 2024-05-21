Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма

В том месте, где вас укусил клещ, образовывается кольцевая сыпь. Если вы ее обнаружили, немедленно идите к врачу. Это касается даже тех случаев, если вы сами извлекли клеща. Его, кстати, все равно важно отнести на анализ. Своевременная помощь медиков от боррелиоза может спасти вашу жизнь и сохранить здоровье.