Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Только за одну неделю клещи покусали 1,5 новосибирцев. Это официальные данные Минздрава. В больницах после укуса лежит 31 человек, у двоих детей есть подозрение на клещевой энцефалит. С каждой неделей количество пострадавших от паразита растет. Не все знают, что подцепить от паразитов можно болезнь Лайма. Вот ее симптомы:
В том месте, где вас укусил клещ, образовывается кольцевая сыпь. Если вы ее обнаружили, немедленно идите к врачу. Это касается даже тех случаев, если вы сами извлекли клеща. Его, кстати, все равно важно отнести на анализ. Своевременная помощь медиков от боррелиоза может спасти вашу жизнь и сохранить здоровье.
Типичные симптомы для гриппа: температура, головная боль, озноб и боль в мышцах. Так ваш организм мог отреагировать на укус паразита. Лучше всего перестраховаться и проверить свое здоровье в больнице.
Первые стадии болезни после укуса могут не иметь симптомы, однако через несколько недель здоровье может пошатнуться. Например, у некоторых людей начинаются головокружение, слабость, а также проблемы с сердцем. Это означает, что бактерии добрались через кровоток в другие части тела.
Как показывают исследования, если вовремя не вылечить боррелиоз, то в 60% случаев есть риск возникновения артрита. Причем пострадать может любой сустав в вашем организме. Болезненные симптомы неизбежны. Также может проявиться менингит и паралич Белла. Все это излечимо, главное своевременно обратиться к медикам.