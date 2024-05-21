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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Клещи очень опасны

Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма

21 мая 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Клещи очень опасны
Клещи являются переносчиками ряда опасных болезней, в том числе боррелиоза (другое название болезнь Лайма). Рассказываем о симптомах коварных последствий укуса паразита.

Клещи в Новосибирске бьют все рекорды

Только за одну неделю клещи покусали 1,5 новосибирцев. Это официальные данные Минздрава. В больницах после укуса лежит 31 человек, у двоих детей есть подозрение на клещевой энцефалит. С каждой неделей количество пострадавших от паразита растет. Не все знают, что подцепить от паразитов можно болезнь Лайма. Вот ее симптомы:

 

Кольцевая сыпь

В том месте, где вас укусил клещ, образовывается кольцевая сыпь. Если вы ее обнаружили, немедленно идите к врачу. Это касается даже тех случаев, если вы сами извлекли клеща. Его, кстати, все равно важно отнести на анализ. Своевременная помощь медиков от боррелиоза может спасти вашу жизнь и сохранить здоровье.

Чем опасны клещиЧем опасны клещи
Чем опасны клещи
Фото: Изображение Midjourney

Симптомы гриппа

Типичные симптомы для гриппа: температура, головная боль, озноб и боль в мышцах. Так ваш организм мог отреагировать на укус паразита. Лучше всего перестраховаться и проверить свое здоровье в больнице.

 

Слабость организма

Первые стадии болезни после укуса могут не иметь симптомы, однако через несколько недель здоровье может пошатнуться. Например, у некоторых людей начинаются головокружение, слабость, а также проблемы с сердцем. Это означает, что бактерии добрались через кровоток в другие части тела.

 

Опухшие суставы

Как показывают исследования, если вовремя не вылечить боррелиоз, то в 60% случаев есть риск возникновения артрита. Причем пострадать может любой сустав в вашем организме. Болезненные симптомы неизбежны. Также может проявиться менингит и паралич Белла. Все это излечимо, главное своевременно обратиться к медикам.

Клещи претендуют на рекорд, покусав 1,5 тысячи новосибирцев только за неделю
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Клещ#Энцефалит#Болезнь#Клещевой энцефалит#Клещи#Укус клеща#Все материалы авторов
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