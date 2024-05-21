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Предприниматели рассказали о целях своего кредитования

Предприниматели рассказали о целях своего кредитования

21 мая 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Представители бизнес-сообщества рассказали, на какие цели они берут кредиты в текущем году. По их словам, чаще всего привлеченные средства тратятся на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и транспорта.

41% предпринимателей из Российской Федерации, которые в 2024 году уже взяли кредит или планируют это сделать, намерены пополнить оборотные средства, а 40% — купить транспорт или оборудование. Почти такое же количество предпринимателей направят средства на финансирование текущей деятельности компании. Об этом говорят результаты проведенного в мае Делобанком исследования.

Среди наиболее распространенных целей кредитования также запуск нового проекта в рамках текущего бизнеса — 35% предпринимателей, покрытие кассовых разрывов — 26%, ремонт и модернизация транспорта и оборудования — 22%.

При этом сроки и суммы полученных кредитов различаются и зависят от формы собственности. 39% принимавших в исследовании участие отметили, что берут кредит 1 раз в год, каждый третий предприниматель обращается за займом в кредитно-финансовую организацию 1–3 раза в 6 месяцев, каждый десятый — почти каждый месяц. При этом чаще кредитуются индивидуальные предприниматели: 41% кредитуются раз в 6 месяцев, а среди юридических лиц за заемным финансированием с такой частотой обращаются в банки только 30%.

У индивидуальных предпринимателей вместе с тем востребованы менее крупные кредиты: 53% предпринимателей занимают до 1 миллиона рублей, 29% — от 1 до 5 миллионов рублей, и лишь 12% — от 5 до 20 миллионов рублей. Юридические лица чаще обращаются за кредитами на сумму 5–20 миллионов рублей (в 30% случаев). Еще 28% обычно кредитуются на сумму 1–5 млн рублей.

В общей сложности в текущем году 47% респондентов планируют брать кредиты. Индивидуальные предприниматели чаще используют заемные средства — в 60% случаев. Среди юридических лиц намерены получить кредиты 40%.

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