Предприниматели рассказали о целях своего кредитования

При этом сроки и суммы полученных кредитов различаются и зависят от формы собственности. 39% принимавших в исследовании участие отметили, что берут кредит 1 раз в год, каждый третий предприниматель обращается за займом в кредитно-финансовую организацию 1–3 раза в 6 месяцев, каждый десятый — почти каждый месяц. При этом чаще кредитуются индивидуальные предприниматели: 41% кредитуются раз в 6 месяцев, а среди юридических лиц за заемным финансированием с такой частотой обращаются в банки только 30%.