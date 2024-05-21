Причины потопа на дорогах после дождя в Новосибирске изучат прокуроры

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:58
В Новосибирске областная прокуратура проверит, насколько соблюдается законодательство, касающееся надлежащего состояния ливневой канализации в городе. Такое решение принято после потопа, случившегося в столице Сибири в понедельник, 20 мая.
Напомним, в этот день на Новосибирск буквально обрушился сильный ливень с градом и порывами ветра. После этого многие улицы мегаполиса затопило, так как ливневки не справлялись с таким обилием дождевой воды. Город сковали многочисленные пробки.
Многие горожане с помощью соцсетей высказали свое недовольство, в очередной раз напомнив городской власти о многолетней проблеме с состоянием ливневой канализации в Новосибирске.