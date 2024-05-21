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Причины потопа на дорогах после дождя в Новосибирске изучат прокуроры

Причины потопа на дорогах после дождя в Новосибирске изучат прокуроры

21 мая 2024, 04:46
Фото: 1MI
В Новосибирске прокуратура проведет проверку из-за затопления дорог после сильного ливня, следует из сообщения пресс-службы областного надзорного органа.

В Новосибирске областная прокуратура проверит, насколько соблюдается законодательство, касающееся надлежащего состояния ливневой канализации в городе. Такое решение принято после потопа, случившегося в столице Сибири в понедельник, 20 мая.

Напомним, в этот день на Новосибирск буквально обрушился сильный ливень с градом и порывами ветра. После этого многие улицы мегаполиса затопило, так как ливневки не справлялись с таким обилием дождевой воды. Город сковали многочисленные пробки.

Многие горожане с помощью соцсетей высказали свое недовольство, в очередной раз напомнив городской власти о многолетней проблеме с состоянием ливневой канализации в Новосибирске.

Сильный ливень с градом обрушился на Новосибирск 20 мая
Видео: atas.info
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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Пробки#Дороги#Ливень#Прокуратура
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