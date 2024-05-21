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Проверка не выявила ущерба казне по второму делу министра ЖКХ Новосибирской области

Проверка не выявила ущерба казне по второму делу министра ЖКХ Новосибирской области

21 мая 2024, 09:23
Контрольное управление правительства Новосибирской области не обнаружила никаких нарушений в действиях главы регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, касающихся второго возбужденного против него уголовного дела.

Контрольное управление правительства Новосибирской области не выявило никаких нарушений в действиях главы регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, по выделению субсидии компании «Экооператор». В мае в отношении чиновника, находящегося в СИЗО по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбудили еще одно.

По данным проверки, нарушения МинЖКХ не нанесли никакого ущерба областной казне. Сообщается, что фигурирующие во втором уголовном деле 6,3 миллиона рублей пошли на ликвидацию компании «Экооператор», не сумевшей победить в конкурсе по выбору нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Документ о результатах проверки завизировал первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, сообщает ТАСС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Уголовное дело#Нарушения#Субсидия#Министр ЖКХ#Компания Экооператор
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