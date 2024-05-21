Проверка не выявила ущерба казне по второму делу министра ЖКХ Новосибирской области

Контрольное управление правительства Новосибирской области не выявило никаких нарушений в действиях главы регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, по выделению субсидии компании «Экооператор». В мае в отношении чиновника, находящегося в СИЗО по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбудили еще одно.