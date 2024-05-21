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Пьяные водители могут сесть в тюрьму

Пьяная езда: что грозит новосибирским водителям за вождение в нетрезвом виде

21 мая 2024, 02:35
Фото: 1MI
Пьяные водители могут сесть в тюрьму
В колонию стали чаще попадать новосибирцы за езду в пьяном виде, сообщают в прокуратуре.

В 2022 году за пьяную езду привлекли к уголовной ответственности 106 автомобилистов: они получили реальный срок. Примечательно, но статистика показывает, что это гораздо меньше, чем в следующем 2023 году, когда за аналогичное нарушения в колонию сели 178 человек. За пять месяцев в 2024 году количество достигло 37 человек.

Как сообщили РБК-Новосибирск в прокуратуре, в 2023 году повторно были привлечены 224 водителя — то есть пьяными за рулем они были уже не в первый раз. В текущем году повторно попался 41 новосибирец.

За нетрезвое вождение автомобилистам грозит штраф, исправительные работы, лишение прав, ограничение свободы или колония. Тюрьма грозит в случае того, если человек попался на нарушении закона повторно.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Водитель#Колония#Тюрьма#Автомобилисты
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