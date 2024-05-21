Пьяная езда: что грозит новосибирским водителям за вождение в нетрезвом виде

В 2022 году за пьяную езду привлекли к уголовной ответственности 106 автомобилистов: они получили реальный срок. Примечательно, но статистика показывает, что это гораздо меньше, чем в следующем 2023 году, когда за аналогичное нарушения в колонию сели 178 человек. За пять месяцев в 2024 году количество достигло 37 человек.