Ребенка и бабушку потерял за один день олимпийский чемпион из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
О своей трагедии 21 мая сообщил известный гимнаст, серебряный призер олимпийских игр и чемпион мира Иван Стретович. Он рассказал, что в один день потерял бабушку и своего ребенка. Младенец умер во время родов.
Жена спортсмена сейчас в реанимации. Он попросил подписчиков молиться об ее здоровье. Сам Иван очень переживает за свою любимую: у него испуганный вид, он заявляет об ухудшении своего здоровья на фоне стресса.
Известно, что спортсмен родился в 1996 году. За всю жизнь он получил множество наград, а в 2024 году завершил свою карьеру в спорте. Сейчас он тренер.