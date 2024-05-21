atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Девушка в реанимации

Ребенка и бабушку потерял за один день олимпийский чемпион из Новосибирска

21 мая 2024, 12:59
Фото: Соцсети Ивана Стретовича
Девушка в реанимации
Олимпийский чемпион Иван Стретович потерял своего новорожденного сына во время родов жены, а также у него умерла бабушка, рассказал спортсмен в соцсетях.

О своей трагедии 21 мая сообщил известный гимнаст, серебряный призер олимпийских игр и чемпион мира Иван Стретович. Он рассказал, что в один день потерял бабушку и своего ребенка. Младенец умер во время родов.

Жена спортсмена сейчас в реанимации. Он попросил подписчиков молиться об ее здоровье. Сам Иван очень переживает за свою любимую: у него испуганный вид, он заявляет об ухудшении своего здоровья на фоне стресса.

Известно, что спортсмен родился в 1996 году. За всю жизнь он получил множество наград, а в 2024 году завершил свою карьеру в спорте. Сейчас он тренер.

Известная новосибирская зоозащитница Екатерина Голобородько умерла в 35 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске«Лечила голову и живот»: в Новосибирской области умерла известная знахаркаАктриса из Новосибирска едва не умерла после удаления зуба
#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Дети#Смерть#Гимнастика#Семья#Спортсмены#Трагедия#Реанимация
Подпишитесь
Неизвестные в масках напали на владельца Toyota в Новосибирске и попали на видео
Сегодня, 07:57
В охранной зоне новосибирского военного городка начинают высотное строительство
Сегодня, 07:17
Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области
Сегодня, 06:37
Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске
Вчера, 13:38
«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий
Вчера, 09:54
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Вчера, 06:45
"