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Posted 21 мая, 01:43

Published 21 мая, 01:43

Modified 21 мая, 01:45

Updated 21 мая, 01:45

Где учиться хуже всего

Составлен топ-5 худших школ Новосибирска по народному рейтингу

21 мая 2024, 01:43
Фото: 1MI
Где учиться хуже всего
Список лучших школ обнародовали в Новосибирске: рейтинг основывали по отзывам популярного сервиса.

Неофициальный рейтинг составлялся на основе отзывов пользователей 2ГИС, которые оценивали учебные заведения в Новосибирске.

В антилидерах школа №2 на улице Чехова. Она получила оценку 1,9 баллов из 5. Родители оставляют негативные комментарии из-за вечных поборов, а также поведение учителей, да и само состояние школы.

На втором месте в антирейтинге школа №96. Она получила 2,4 балла. Интересно, что больше всего негативных отзывов о столовой: многим не нравится качество еды, поэтому и оценки такие низкие.

Аналогичную оценку получила и школа №120, на Дуси Ковальчук. Новосибирцы сообщают, что в образовательном учреждении слишком грубые охранники, которые не стесняются грубить ученикам, пишет «АиФ — Новосибирск».

Четвертое место занимает школа №202 на Белинского, получив 2,5 балла. Сибиряки пишут, что там работают слишком принципиальные учителя с похабным поведением.

И последнее место заняла школа №217. Она получила также 2,5 балла. Многим ученикам и родителям не нравится ее состояние: уж слишком плохо выглядят там туалеты и кабинеты для учебы.

Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Рейтинг#2ГИС
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