Составлен топ-5 худших школ Новосибирска по народному рейтингу

Posted 21 мая, 01:43
Published 21 мая, 01:43
Modified 21 мая, 01:45
Updated 21 мая, 01:45
Неофициальный рейтинг составлялся на основе отзывов пользователей 2ГИС, которые оценивали учебные заведения в Новосибирске.
В антилидерах школа №2 на улице Чехова. Она получила оценку 1,9 баллов из 5. Родители оставляют негативные комментарии из-за вечных поборов, а также поведение учителей, да и само состояние школы.
На втором месте в антирейтинге школа №96. Она получила 2,4 балла. Интересно, что больше всего негативных отзывов о столовой: многим не нравится качество еды, поэтому и оценки такие низкие.
Аналогичную оценку получила и школа №120, на Дуси Ковальчук. Новосибирцы сообщают, что в образовательном учреждении слишком грубые охранники, которые не стесняются грубить ученикам, пишет «АиФ — Новосибирск».
Четвертое место занимает школа №202 на Белинского, получив 2,5 балла. Сибиряки пишут, что там работают слишком принципиальные учителя с похабным поведением.
И последнее место заняла школа №217. Она получила также 2,5 балла. Многим ученикам и родителям не нравится ее состояние: уж слишком плохо выглядят там туалеты и кабинеты для учебы.