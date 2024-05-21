Спасатели рассказали, почему в Новосибирске ребенок с балкона молил о помощи

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Published Сегодня, 03:31
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В Новосибирске в понедельник, 20 мая, ребенок переполошил прохожих и соседей, принявшись громко с балкона взывать о помощи. Как рассказали в городской Службе аварийно-спасательных работ, сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного в 11.08.
Прибывшим на место спасателям дверь в квартиру одного из многоэтажных домов на улице Котовского открыли взрослые. По словам родственников, у родившегося в 2005 году ребенка неожиданно сломался смартфон, и он стал сильно переживать по этому поводу.
В МАСС рассказали Atas.info, что малолетний любитель гаджетов просто пытался быстрее добиться от родителей конкретных действий по ремонту смартфона. Спасатели в таких случаях в ситуацию не вмешиваются.
Удостоверившись, что ребенку ничего не угрожает, сотрудники службы отправились на следующий вызов.