В охранной зоне новосибирского военного городка начинают высотное строительство

Компания Дом.РФ даже выставляла на аукцион под застройку три земельных участка общей площадью 18 гектаров в границах ансамбля военного городка. На этой земле не было домов-памятников, однако строительство бы шло в непосредственной близости от их стен, с нарушением охранной зоны. Позже земля была снята с продажи.