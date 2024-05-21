В охранной зоне новосибирского военного городка начинают высотное строительство

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Два ветхих двухэтажных дома по адресам Тополевая, 28 и 30 в Октябрьском районе Новосибирска снесены, место готовят к застройке. Сами старые дома послевоенной постройки никакой ценности не представляли, давно были признаны аварийными и расселены. Однако они попадали в охранную зону исторического архитектурного ансамбля военного городка постройки начала 20 века, более 30 зданий в котором признаны объектами культурного наследия.
«Это не памятники, но это территория архитектурного ансамбля. И на образованный участок хотят вбабахать несколько огромных домов. Еще Тополевую, 21 хотят прихватить, тогда офицерский дом под номером 23 окажется отрезан от ансамбля», — говорит гражданская активистка Елена Гавровская.
Ранее архитектор Игорь Поповский рассказывал, что предложения о застройке улицы Тополевой высказывались неоднократно, но мешал реализации этих планов именно охранный статус. Этот статус у земельного участка с кадастровым номером 54:35:071090:11, на котором как раз находится еще уцелевший дом с номером 21, не изменился.
«Рассматриваемый земельный участок расположен в границах единой охранной зоны с индексом ЕОЗ-65 (постановление Администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па). Согласно режимам использования земель и земельных участков в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия ЕОЗ-65, для данной зоны, в том числе запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия», — сообщили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
Однако это обстоятельство не помешало мэрии Новосибирска в 2023 году сменить категорию разрешенного использования этого участка на «многоквартирные 19-25 этажные дома, в том числе, с помещениями общественного назначения, автостоянками». Согласно данным региональной кадастровой карты, земля находится в частной собственности.
Застраивать охранную зону исторического ансамбля в Новосибирске намерена компания из Тюмени «Страна Девелопмент», крупный федеральный застройщик, реализующий проекты, помимо Тюмени, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В Новосибирске компания официально анонсировала только строительство ЖК «Страна Береговая» на улице Сухарной. Проект жилого комплекса из трех зданий высотой до 29 этажей находится в стадии подготовки документации и скоро состоится его презентация.
О планах строительства на Тополевой сообщили в пресс-службе компании. На участке общей площадью 1,7 га планируется возвести жилой комплекс с общей площадью квартир 27 477 кв. м. и крытым паркингом, который будет соединен с жильем теплым переходом. Строительство намерены вести в рамках программы комплексного развития территории.
«Реновация задаст новый вектор в развитии района, в том числе позволит создать новые рабочие места», — подчеркивают в пресс-службе девелопера.
В качестве застройщика будет выступать новосибирское ООО СЗ «Страна.Тополевая». Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2023 года компания, конечным бенефициаром которой является владелец «Страны Девелопмент» Александр Гайдуков, показала чистый убыток в размере 27,131 млн рублей. Сервис отмечает, что у компании отсутствует собственный капитал и относит ее к группе предприятий с очень высоким индексом финансового риска.
Ранее мы рассказывали о том, что Новосибирской областной суд отказал Министерству обороны России в иске с требованием снятия охранного статуса с исторических зданий военного городка. В случаем принятия решения в пользу военного ведомства открывались бы широкие перспективы для застройщиков. Огромный земельный участок, занятый постройками из красного кирпича, имеющими статус объектов культурного наследия регионального значения, давно служит предметом притязаний крупных строительных компаний.
Компания Дом.РФ даже выставляла на аукцион под застройку три земельных участка общей площадью 18 гектаров в границах ансамбля военного городка. На этой земле не было домов-памятников, однако строительство бы шло в непосредственной близости от их стен, с нарушением охранной зоны. Позже земля была снята с продажи.