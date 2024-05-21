Водитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске

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Все случилось в ночь на 21 мая в Дзержинском районе. За рулем машины ВАЗ сидел 22-летний молодой мужчина. На улице Фрунзе он врезался в попутный автомобиль Subaru Forester. Он не справился с управлением. После этого автомобиль откинуло в фонарь.
Печальный итог, но в ДТП пострадали три пассажира неответственного водителя. Двое из них подростки. Все четверо были госпитализированы в больницу с различными травмами, характер которых не уточняется.
В отношении водители вынесли определения о возбуждении дела по четырем правонарушениям, в том числе управлением автомобиля без прав. Ему грозит сразу несколько штрафов. В ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали аварии.