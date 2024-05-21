Водитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске

Все случилось в ночь на 21 мая в Дзержинском районе. За рулем машины ВАЗ сидел 22-летний молодой мужчина. На улице Фрунзе он врезался в попутный автомобиль Subaru Forester. Он не справился с управлением. После этого автомобиль откинуло в фонарь.