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Есть пострадавшие

Водитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске

21 мая 2024, 03:00
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие
В Новосибирске в ночное время произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, сообщают в ГИБДД.

Все случилось в ночь на 21 мая в Дзержинском районе. За рулем машины ВАЗ сидел 22-летний молодой мужчина. На улице Фрунзе он врезался в попутный автомобиль Subaru Forester. Он не справился с управлением. После этого автомобиль откинуло в фонарь.

Печальный итог, но в ДТП пострадали три пассажира неответственного водителя. Двое из них подростки. Все четверо были госпитализированы в больницу с различными травмами, характер которых не уточняется.

В отношении водители вынесли определения о возбуждении дела по четырем правонарушениям, в том числе управлением автомобиля без прав. Ему грозит сразу несколько штрафов. В ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали аварии.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Гибдд#Пострадавшие#Права
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