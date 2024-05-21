Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской области

В спасатели напоминают любителям рыбалки, что довольно часто во время забрасывания или снятия сети лодка опрокидывается, и человек падает в воду. Можно легко оступиться во время вставания с сиденья или пересадки в другую лодку. Вероятность несчастного случая повышается, если рыбак пьян и при этом пренебрег спасательным жилетом.