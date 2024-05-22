23 общественных пространства благоустроят в Новосибирской области в 2025 году

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
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Updated Сегодня, 09:20
В Новосибирской области подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства — победителями стали 23 проекта, они будут благоустроены в 2025 году на областные и федеральные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Голосование шло с 15 марта по 30 апреля в 23 муниципальных образованиях Новосибирской области. Во всех территориях выбрали по одному победителю. Свои голоса отдали 308 тысяч человек.
«На реализацию этих проектов в 2025 году будут выделены средства из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Предварительная стоимость финансирования благоустройства этих объектов — 400-450 млн рублей. В этом году в голосовании приняли участие рекордное количество граждан — 308 тысяч человек, большую работу по привлечению проделали органы местного самоуправления и волонтеры. В Минстрой России направлен список из 350 человек на поощрение», — рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.
В Новосибирске победителем стал проект благоустройства набережной на улице Саввы Кожевникова. За него свои голоса отдали 63 771 раз. Также рассматривают возможность поощрения проектов из Советского и Ленинского районов (набережная ГЭС и парк им. С. М. Кирова). За них тоже отдали большое количество голосов.
В Барабинске победил проект третьего этапа благоустройства парка культуры и отдыха. В Бердске — аллея Героев в «Парке Победы», в Искитиме — общественная территория в микрорайоне Южный, в районе домов №44, 44а. В Карасуке лидером голосования стала детская площадка на улице Новосибирская, 54, в поселке Краснообск — зона отдыха для детей и молодежи рядом с домом № 6. В Куйбышеве — сквер «Городской сад», в Оби — общественная территория «Пешеходно-велосипедные дорожки по ул. Военный городок» («Тропа здоровья»). В Татарске победила пешеходная зона вдоль улицы Закриевского и улицы Пограничная до улицы Матросова. В Тогучине в 2025 году благоустроят улицу Садовая, где появится уличное освещение. В Болотном благоустроят территорию на Советской, в Каргате — пешеходную зону на улице Советская от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения улицей Восточная. В поселке Колывань на пешеходной аллее на улице Московской установят детскую площадку. В поселке Кольцово преобразят общественное пространство возле МБУДО «КДШИ», в поселке Коченево — площадь Победы.
Результаты ищите на официальном сайте голосования.