23 общественных пространства благоустроят в Новосибирской области в 2025 году

В Барабинске победил проект третьего этапа благоустройства парка культуры и отдыха. В Бердске — аллея Героев в «Парке Победы», в Искитиме — общественная территория в микрорайоне Южный, в районе домов №44, 44а. В Карасуке лидером голосования стала детская площадка на улице Новосибирская, 54, в поселке Краснообск — зона отдыха для детей и молодежи рядом с домом № 6. В Куйбышеве — сквер «Городской сад», в Оби — общественная территория «Пешеходно-велосипедные дорожки по ул. Военный городок» («Тропа здоровья»). В Татарске победила пешеходная зона вдоль улицы Закриевского и улицы Пограничная до улицы Матросова. В Тогучине в 2025 году благоустроят улицу Садовая, где появится уличное освещение. В Болотном благоустроят территорию на Советской, в Каргате — пешеходную зону на улице Советская от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения улицей Восточная. В поселке Колывань на пешеходной аллее на улице Московской установят детскую площадку. В поселке Кольцово преобразят общественное пространство возле МБУДО «КДШИ», в поселке Коченево — площадь Победы.