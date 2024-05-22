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300 млн рублей не хватает на ремонт Новосибирскому метрополитену

300 млн рублей не хватает на ремонт Новосибирскому метрополитену

22 мая 2024, 08:01
Фото: atas.info
В Новосибирске на текущий ремонт подвижного состава и инфраструктуры метрополитена не хватает около 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре мэрии.

Новосибирскому метрополитену не хватает на необходимые ремонтные работы примерно 300 миллионов рублей. Каждый год на эти нужды необходим один миллиард, но в настоящий момент транспортное предприятие готово потратить на это лишь 700 миллионов рублей.

Как рассказали ТАСС в муниципальном пресс-центре, в нынешнем году в планах стоит капремонт пяти вагонов, двух эскалаторов и другого оборудования.

Ранее руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил в интервью НТВ, что самая большая проблема подземки — это высокая степень изношенности поездов. Из 104 вагонов 76 уже выработали свой ресурс. С помощью ремонта срок эксплуатации удалось увеличить на 15 лет, но в 2031 году эти вагоны однозначно придется списывать.

Вагоны в метро Новосибирска ремонтируют в собственном цехе, благодаря созданию которого удалось значительно упростить и удешевить это процесс.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Ремонт#Инфраструктура#Метрополитен
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