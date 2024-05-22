Блогер Дава дебютировал в кино — смотрим трейлер фильма

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
С 12 июня в кинотеатрах стартуют показы нового комедийного фильма «Бар МоскваЧики», одну из ролей в котором исполнил блогер родом из Новосибирска DAVA. По сюжету три подруги приезжают из Москвы в Санкт-Петербург на выходные, но решают остаться и открывают бар.
Помимо Манукяна, роли в фильме исполнили Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова (более известная как певица IOWA), другие.