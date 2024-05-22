Блогер Дава дебютировал в кино — смотрим трейлер фильма

С 12 июня в кинотеатрах стартуют показы нового комедийного фильма «Бар МоскваЧики», одну из ролей в котором исполнил блогер родом из Новосибирска DAVA. По сюжету три подруги приезжают из Москвы в Санкт-Петербург на выходные, но решают остаться и открывают бар.