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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Новосибирский блогер Дава дебютировал в комедийном кино

Блогер Дава дебютировал в кино — смотрим трейлер фильма

22 мая 2024, 07:32
Фото: Кинокомпания Central Partnership

Новосибирский блогер Дава дебютировал в комедийном кино

Вслед за певческой карьерой Давид Манукян решил освоить большие экраны, с 12 июня в кинотеатрах начнут крутить комедию «Бар МоскваЧики», трейлер можно посмотреть уже сейчас.

С 12 июня в кинотеатрах стартуют показы нового комедийного фильма «Бар МоскваЧики», одну из ролей в котором исполнил блогер родом из Новосибирска DAVA. По сюжету три подруги приезжают из Москвы в Санкт-Петербург на выходные, но решают остаться и открывают бар.

Видео: youtube.com / Central Partnership

Помимо Манукяна, роли в фильме исполнили Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова (более известная как певица IOWA), другие.

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