Блогер Дава споет вместе с детским хором в Новосибирске 1 июня

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Также 1 июня на главной набережной пройдет забег «Зеленый марафон», выставка рисунков «Мир глазами детей». На площадке организуют игры, кульминацией праздника станет большой концерт, главной звездой которого заявлен Давид Манукян. Исполнитель планирует пробежать марафон вместе с другими участниками и устроит автограф-сессию.
Фестиваль продлится весь день, с 8 до 21 часа.
К слову, Дава довольно популярен у детей и подростков за счет легкого контента. Также он продюсирует свою землячку, 14-летнюю звезду TikTok Милану Хаметову. Артисты часто снимают парные танцевальные видео.
Также Дава анонсировал выход фильма, в котором он исполнил одну из ведущих ролей. «Бар МоскваЧики» — это комедия, посвященная ночной жизни молодежи в Санкт-Петербурге. Трейлер уже можно оценить, он опубликован в Сети.