Блогер Дава споет вместе с детским хором в Новосибирске 1 июня

Также Дава анонсировал выход фильма, в котором он исполнил одну из ведущих ролей. «Бар МоскваЧики» — это комедия, посвященная ночной жизни молодежи в Санкт-Петербурге. Трейлер уже можно оценить, он опубликован в Сети.