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Блогер Дава споет вместе с детским хором в Новосибирске 1 июня

Блогер Дава споет вместе с детским хором в Новосибирске 1 июня

22 мая 2024, 07:47
Фото: соцсети
Давид Манукян навестит родной Новосибирск. 1 июня, в День защиты детей, артист выступит вместе с детским хором на Михаловской набережной.

Также 1 июня на главной набережной пройдет забег «Зеленый марафон», выставка рисунков «Мир глазами детей». На площадке организуют игры, кульминацией праздника станет большой концерт, главной звездой которого заявлен Давид Манукян. Исполнитель планирует пробежать марафон вместе с другими участниками и устроит автограф-сессию.

Фестиваль продлится весь день, с 8 до 21 часа.

Блогер Дава дебютировал в кино — смотрим трейлер фильма
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К слову, Дава довольно популярен у детей и подростков за счет легкого контента. Также он продюсирует свою землячку, 14-летнюю звезду TikTok Милану Хаметову. Артисты часто снимают парные танцевальные видео.

Также Дава анонсировал выход фильма, в котором он исполнил одну из ведущих ролей. «Бар МоскваЧики» — это комедия, посвященная ночной жизни молодежи в Санкт-Петербурге. Трейлер уже можно оценить, он опубликован в Сети.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Дети#Концерт#Дава
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