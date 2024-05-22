Четыре детеныша родились у полярных волков в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Первые недели волчат скрывали от посторонних, они находились в логове. К этому времени юные волки уже открыли глаза и изучают окружающий мир.
Родители поощряют детскую любознательность, но при этом прогулки проходят под их контролем. Чаще всего волчат сопровождают оба родителя. В случае опасности или тревоги родители прячут своих малышей в укрытие. Когда детям пора есть и спать, их тоже уносят в логово — всё, как у людей.
Полярные волки Новосибирского зоопарка — родители с опытом. Помощь сотрудников зоопарка им не нужна.
Полярные волки обитают в Новосибирском зоопарке с 2019 года.