Четыре детеныша родились у полярных волков в Новосибирском зоопарке

Родители поощряют детскую любознательность, но при этом прогулки проходят под их контролем. Чаще всего волчат сопровождают оба родителя. В случае опасности или тревоги родители прячут своих малышей в укрытие. Когда детям пора есть и спать, их тоже уносят в логово — всё, как у людей.