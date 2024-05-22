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Пока у волчат серая шерсть, у взрослых особей она белая

Четыре детеныша родились у полярных волков в Новосибирском зоопарке

22 мая 2024, 08:56
Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк
Пока у волчат серая шерсть, у взрослых особей она белая
Пополнение в семействе произошло месяц назад, это два мальчика и две девочки, сейчас пушистые малыши вовсю осваивают вольер, рассказали в зоосаде.

Первые недели волчат скрывали от посторонних, они находились в логове. К этому времени юные волки уже открыли глаза и изучают окружающий мир.

Родители поощряют детскую любознательность, но при этом прогулки проходят под их контролем. Чаще всего волчат сопровождают оба родителя. В случае опасности или тревоги родители прячут своих малышей в укрытие. Когда детям пора есть и спать, их тоже уносят в логово — всё, как у людей.

Полярные волки Новосибирского зоопарка — родители с опытом. Помощь сотрудников зоопарка им не нужна.

Полярные волки обитают в Новосибирском зоопарке с 2019 года.

Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк
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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Детеныш#Волк#Полярный волк
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