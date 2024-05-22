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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Сдать депо планировалось вместе с ледовым стадионом

Депутаты возмутились отсутствием пожарного депо у «Сибирь-Арены» в Новосибирске

22 мая 2024, 11:57
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сдать депо планировалось вместе с ледовым стадионом
Стройка должна была начаться два года назад, но до сих пор нет даже проекта, сообщили в региональном Минстрое.

В среду, 22 мая, в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, депутаты возмутились отсутствием пожарной части, которая должна обеспечивать безопасность ледового дворца спорта «Сибирь-Арена».

Стройка должна была начаться еще в 2022 году, однако, по словам представителя Минстроя региона Елены Чуриной, до сих нет проекта, удовлетворяющего всем требованиям. Разработанная документация в феврале текущего рода в очередной раз не смогла пройти государственную экспертизу.

В региональном правительстве винят федеральный закон о госзакупках, которые позволят участвовать в торгах на проектирования и строительство всем компаниям, в том числе и тем, что ранее зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

Председатель комитета Игорь Умербаев, в свою очередь, заявил, что не исключает присутствие «субъективных факторов, которые тормозят процесс». В итоге было принято решение инициировать разбор этой ситуации с привлечением других комитетов Заксобрания, Минстроя и МинЖКХ и энергетики.

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#Новосибирск#Строительство#Заксобрание#Пожарные#ЛДС "Сибирь-Арена"
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