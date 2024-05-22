Девочка-квадробер съела кошачий корм прилюдно в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
Новосибирцы в соцсетях пишут, что девочка занимается популярным движением — квадробикой. Это увлечение, когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Иногда для выполнения задания дети надевают маски и костюмы.
Сами новосибирцы в комментариях были просто шокированы новым движением. Они называют таких подростков «умственно отсталыми» и «не нормальными».
Напомним, ранее мы рассказали, что подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку. Сверстники устроили ему самосуд.