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Подросток ест корм

Девочка-квадробер съела кошачий корм прилюдно в Новосибирске

22 мая 2024, 01:47
Фото: 1MI/соцсети
Подросток ест корм
Девочка-подросток съела сырой кошачий корм на лавке в Новосибирске, о чем стало известно из соцсетей.

Новосибирцы в соцсетях пишут, что девочка занимается популярным движением — квадробикой. Это увлечение, когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Иногда для выполнения задания дети надевают маски и костюмы.

Сами новосибирцы в комментариях были просто шокированы новым движением. Они называют таких подростков «умственно отсталыми» и «не нормальными».

Напомним, ранее мы рассказали, что подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку. Сверстники устроили ему самосуд.

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#Эмилия Губарева#Общество#Видео#Новосибирск#Школьники#Подростки
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