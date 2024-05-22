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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 08:01

За сколько можно купить кота

До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска

22 мая 2024, 07:20
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
За сколько можно купить кота
В Новосибирске продают самых дорогих котов, за которые просят до 5 млн рублей. Разбираемся, сколько стоят «пушистики» и за что просят такие деньги.

Кот за 5 миллионов

В интернете опубликованы сотни объявлений о продаже животных. Зачастую продавцы публикуют их ради шутки. И это объявление не стало исключением. На продажу выставили кота, за которого попросили 5 млн рублей. В описании говорится, что это самый лучший кот в мире, а цена за него оправдана.

Самый дорогой котСамый дорогой кот
Самый дорогой котСамый дорогой кот
Самый дорогой кот
Фото: Авито

Счастливая кошка

Кошку, приносящую удачу, продают в Новосибирске. Ей годик. Порода у серой питомицы британская. Продавец говорит, что она приносит не только удачу, но и деньги. Продать ее решили, потому что в семье наступило финансовое благополучие. Просят за животное 1 млн рублей

Кошка стоит миллионКошка стоит миллион
Кошка стоит миллионКошка стоит миллион
Кошка стоит миллионКошка стоит миллион
Кошка стоит миллион
Фото: Авито

Британец за полмиллиона

Кота зовут Люк. Возраст в объявлении не указан, но уточняется, что у него британская порода. Его описывают как красивого, пушистого и игривого питомца. Продают животное в связи с тем, что его некому чесать, а также с ним играть. Просят за серого кота 500 тысяч рублей.

Британца оценили в 500 тысячБританца оценили в 500 тысяч
Британца оценили в 500 тысячБританца оценили в 500 тысяч
Британца оценили в 500 тысячБританца оценили в 500 тысяч
Британца оценили в 500 тысяч
Фото: Авито

Золотой мальчик

Мальчика-британца выставил на продажу питомник. Животное имеет золотой окрас. Родился он в августе прошлого года. У него хорошая родословная. Просят за такого малыша 300 тысяч рублей.

Кот привлекает своей милотойКот привлекает своей милотой
Кот привлекает своей милотой
Фото: Авито

Пушистое счастье

Мейн-куна решили продать в Новосибирске. У него яркая внешность, кот весьма крупный. Родился питомец в декабре 2022 года. Продавец отмечает приятный темперамент животного, нежность и красоту. Причину продажи не уточнили. Просят за кота 250 тысяч рублей.

За кота просят 250 тысячЗа кота просят 250 тысяч
Самые дорогие животные Новосибирска — за кого просят 300 тысяч рублей
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