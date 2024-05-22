До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска

Кота зовут Люк. Возраст в объявлении не указан, но уточняется, что у него британская порода. Его описывают как красивого, пушистого и игривого питомца. Продают животное в связи с тем, что его некому чесать, а также с ним играть. Просят за серого кота 500 тысяч рублей.