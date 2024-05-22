До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В интернете опубликованы сотни объявлений о продаже животных. Зачастую продавцы публикуют их ради шутки. И это объявление не стало исключением. На продажу выставили кота, за которого попросили 5 млн рублей. В описании говорится, что это самый лучший кот в мире, а цена за него оправдана.
Кошку, приносящую удачу, продают в Новосибирске. Ей годик. Порода у серой питомицы британская. Продавец говорит, что она приносит не только удачу, но и деньги. Продать ее решили, потому что в семье наступило финансовое благополучие. Просят за животное 1 млн рублей
Кота зовут Люк. Возраст в объявлении не указан, но уточняется, что у него британская порода. Его описывают как красивого, пушистого и игривого питомца. Продают животное в связи с тем, что его некому чесать, а также с ним играть. Просят за серого кота 500 тысяч рублей.
Мальчика-британца выставил на продажу питомник. Животное имеет золотой окрас. Родился он в августе прошлого года. У него хорошая родословная. Просят за такого малыша 300 тысяч рублей.
Мейн-куна решили продать в Новосибирске. У него яркая внешность, кот весьма крупный. Родился питомец в декабре 2022 года. Продавец отмечает приятный темперамент животного, нежность и красоту. Причину продажи не уточнили. Просят за кота 250 тысяч рублей.