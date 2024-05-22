ДОМ. РФ представил реестр российских ИИ-решений в стройобласти

В ДОМ.РФ уже используются ИИ-решения, в том числе в работе по закупкам. Директор по закупкам ДОМ.РФ Диляра Баширова отметила, что для компании это очень перспективное направление, с использованием ИИ отрасль закупок значительно оптимизируется. В сфере закупок большое количество рутинных процедур и бюрократических правил, которые легко оцифровывать. Это обеспечит большой эффект, особенно относительно закупок по закону № 223-ФЗ: искусственный интеллект даст возможность решить вопросы правильного расходования средств и ценообразования, повысит качество поставки товаров, снизит коррупционные риски. В компании уже начали использовать технологии искусственного интеллекта по сбору аналитики с применением обширной базы данных ДОМ.РФ.