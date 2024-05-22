ДОМ. РФ представил реестр российских ИИ-решений в стройобласти

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Реестр размещен на портале наш. дом.рф.
Издание пишет, что заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик рассказал, что указом президента России определен ориентир по достижению цифровой зрелости ключевых отраслей экономики к 2030 году. Искусственный интеллект является одним из инструментов достижения поставленной цели, а также это сквозная технология, которую можно использовать в любой отрасли.
Минстрой активно ведет работу с участниками строительной сферы, и на данный момент основная задача ведомства заключается в систематизации лучших цифровых практик для их дальнейшего масштабирования и повышения внедряемости в строительной отрасли, а также в обеспечении методического сопровождения и нормативно-правового регулирования использования ИИ в градостроительной деятельности. С учетом этого создается открытый реестр решений, которые доступны для тиражирования.
Реестр представляет собой часть масштабной регулятивной работы по внедрению искусственного интеллекта на всех этапах инвестиционно-строительного цикла. Большая часть продуктов, которые включили в него, была разработана участниками экспертной группы, объединившей более 50 крупнейших застройщиков, профильные федеральные ведомства, регулятора и банки.
Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак отметил, что в первую версию реестра включили свыше 20 производителей ИТ-продуктов. Работа по данному направлению будет вестись постоянно. На данный момент в список включены решения по таким технологиям, как компьютерное зрение, системы распознавания текста, в том числе рукописного, классификаторы инвестиционно-строительных моделей, генеративные нейросети для комплексного развития территорий и так далее. В рамках экспертной группы осуществляется сбор предложений участников отрасли для создания универсальной платформы по обмену обезличенными данными для развития технологий искусственного интеллекта.
Продукт ДОМ.РФ — сервис интеллектуальной обработки документации DOM.CV — также будет включен в реестр. Работа над ним осуществляется внутри ИИ-лаборатории института развития. DOM.CV представляет собой платформу по распознаванию текстовых данных и извлечению из них именованных сущностей. Благодаря этому пользователям не придется тратить время на чтение документа и поиск необходимой информации — они будут получать требуемую информацию практически в режиме онлайн.
В ДОМ.РФ уже используются ИИ-решения, в том числе в работе по закупкам. Директор по закупкам ДОМ.РФ Диляра Баширова отметила, что для компании это очень перспективное направление, с использованием ИИ отрасль закупок значительно оптимизируется. В сфере закупок большое количество рутинных процедур и бюрократических правил, которые легко оцифровывать. Это обеспечит большой эффект, особенно относительно закупок по закону № 223-ФЗ: искусственный интеллект даст возможность решить вопросы правильного расходования средств и ценообразования, повысит качество поставки товаров, снизит коррупционные риски. В компании уже начали использовать технологии искусственного интеллекта по сбору аналитики с применением обширной базы данных ДОМ.РФ.
Многие предприятия Российской Федерации при поддержке ДОМ.РФ уже внедряют свои ИИ-решения в девелопмент, в том числе для создания комфортной городской среды. Так, отечественный разработчик платформенных решений генеративного дизайна Rocket Group совместно со специалистами государственной компании разработал концепцию комплексного развития территорий с использованием искусственного интеллекта. В результате ИИ повысил примерно в 2,5 раза эффективность мастер-планирования.
По поручению президента России на данный момент стоит масштабная цель — подготовить более 200 мастер-планов городов. Решение задачи осуществляется при активном участии ДОМ.РФ, и применение новых технологических решений поможет оптимизировать эту работу, повысить скорость и эффективность разработки.