Дожди и похолодание ждут новосибирцев в выходные

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В выходные 25 и 26 мая погода испортится окончательно. По данным сервиса Яндекс.Погода в субботу днем температура не поднимется выше 12 градусов тепла, весь день будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра может упасть до отметки +6 градусов. Весь день в воскресенье будет так же мрачно, но немного потеплеет, до 18 градусов. Вечером и ночью возможен небольшой дождь.
Похожий прогноз дает сервис Гисметео, но, но его данным, в субботу весь день будет идти сильный дождь. А платформа Accuweather и вовсе называет субботние осадки ливнями.
Напомним, в понедельник, 20 мая, на город обрушился сильнейший ливень с градом, улицы превратились в реки. Как это было, смотрите в нашем видео.