Дожди и похолодание ждут новосибирцев в выходные

В выходные 25 и 26 мая погода испортится окончательно. По данным сервиса Яндекс.Погода в субботу днем температура не поднимется выше 12 градусов тепла, весь день будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра может упасть до отметки +6 градусов. Весь день в воскресенье будет так же мрачно, но немного потеплеет, до 18 градусов. Вечером и ночью возможен небольшой дождь.