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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Дождливая погода ожидается несколько дней подряд

Дожди и похолодание ждут новосибирцев в выходные

22 мая 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Дождливая погода ожидается несколько дней подряд
Столбик термометра может упасть до отметки +12, следует из данных метеосервисов.

В выходные 25 и 26 мая погода испортится окончательно. По данным сервиса Яндекс.Погода в субботу днем температура не поднимется выше 12 градусов тепла, весь день будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра может упасть до отметки +6 градусов. Весь день в воскресенье будет так же мрачно, но немного потеплеет, до 18 градусов. Вечером и ночью возможен небольшой дождь.

Похожий прогноз дает сервис Гисметео, но, но его данным, в субботу весь день будет идти сильный дождь. А платформа Accuweather и вовсе называет субботние осадки ливнями.

Напомним, в понедельник, 20 мая, на город обрушился сильнейший ливень с градом, улицы превратились в реки. Как это было, смотрите в нашем видео.

В минувшие выходные стихия разыгралась не на шутку
Видео: atas.info
Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска
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