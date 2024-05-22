atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Экс-помощника депутата Заксобрания приговорили к колонии за педофилию

Экс-помощника депутата Заксобрания приговорили к колонии за педофилию

22 мая 2024, 06:50
Фото: соцсети
Суд признал виновным жителя Новосибирской области в мужеложстве с лицом, не достигшим 14 лет, а также в развратных действиях без применения насилия.

41-летний осужденный на момент совершения противоправных деяний занимал должность помощника депутата Заксобрания региона, а также был исполнительным секретарем Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

Суд признал 41-летнего мужчину виновным по двум статьям — ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. В качестве наказания суд вынес 12 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, передает КП-Новосибирск со ссылкой на решение суда.

Напомним, что скандал разгорелся в 2021 году, когда стало известно о заявлениях родителей подростков против чиновника. Помощник депутата воспитывал малолетнего сына своей умершей сестры, у которого были проблемы со здоровьем. Мальчика взяла к себе бабушка. Сразу после раскрытия инцидента чиновника сняли со всех постов. Событие вызвало широкий резонанс.

Читайте также:
Мужчину, онанирующего перед детьми, ищут в НовосибирскеНазвано имя еще одного заместителя из новой команды мэра НовосибирскаМашина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор — что происходит?
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Приговор
Подпишитесь
Топ-5 самых рыбных озер Новосибирской области
Сегодня, 07:19
Новосибирцы перестали рассчитывать на власть и начали копить деньги на старость
Сегодня, 08:11
Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска
Сегодня, 07:17
Это будет пекло: синоптики пообещали жару до +36 в Новосибирске
Вчера, 11:42
К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска
Вчера, 11:09
"