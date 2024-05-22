Экс-помощника депутата Заксобрания приговорили к колонии за педофилию

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
41-летний осужденный на момент совершения противоправных деяний занимал должность помощника депутата Заксобрания региона, а также был исполнительным секретарем Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».
Суд признал 41-летнего мужчину виновным по двум статьям — ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. В качестве наказания суд вынес 12 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, передает КП-Новосибирск со ссылкой на решение суда.
Напомним, что скандал разгорелся в 2021 году, когда стало известно о заявлениях родителей подростков против чиновника. Помощник депутата воспитывал малолетнего сына своей умершей сестры, у которого были проблемы со здоровьем. Мальчика взяла к себе бабушка. Сразу после раскрытия инцидента чиновника сняли со всех постов. Событие вызвало широкий резонанс.