Экс-помощника депутата Заксобрания приговорили к колонии за педофилию

Напомним, что скандал разгорелся в 2021 году, когда стало известно о заявлениях родителей подростков против чиновника. Помощник депутата воспитывал малолетнего сына своей умершей сестры, у которого были проблемы со здоровьем. Мальчика взяла к себе бабушка. Сразу после раскрытия инцидента чиновника сняли со всех постов. Событие вызвало широкий резонанс.