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Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

22 мая 2024, 12:18
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Встречаясь в председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что малый и средний бизнес привлек свыше полутриллиона рублей заемных средств под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Глава КМСП отметил, что компания взяла на себя больший риск — ответственность за предпринимателей, чтобы субъектам МСП удалось получить более 50 тыс. кредитов на сумму в полтриллиона рублей. Он подчеркнул, что каждый третий из них не смог бы получить взаимное финансирование и вынужден был бы обращаться за потребительским кредитованием, но уже по более высоким ставкам. Об этом пишет ria.ru.

По его словам, господдержка также стимулирует рынок кредитования в целом.

Исаевич рассказал премьеру, что во многих отраслях, которые вносят существенный вклад в создание занятости и развитие промышленности, государственной поддержкой покрыт почти каждый третий рубль. Он привел данные, согласно которым в 2023 году малые предприятия обрабатывающей промышленности получили более 530 млрд рублей кредитных средств, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, а гостиничный бизнес — 25 млрд рублей.

Михаил Мишустин также отметил, что необходимо продолжить разработку удобных финансовых инструментов для МСП, чтобы небольшие предприятия имели возможность набирать обороты, а также быстрее приспосабливались к санкционному давлению. Глава кабмина подчеркнул, что малые предприятия могли бы занять те ниши, которые освободили выбывшие западные компании, и добавил, что это конкуренция, нужно, чтобы рос тот, кто более успешен и у кого будут необходимые инструменты.

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