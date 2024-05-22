Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Глава КМСП отметил, что компания взяла на себя больший риск — ответственность за предпринимателей, чтобы субъектам МСП удалось получить более 50 тыс. кредитов на сумму в полтриллиона рублей. Он подчеркнул, что каждый третий из них не смог бы получить взаимное финансирование и вынужден был бы обращаться за потребительским кредитованием, но уже по более высоким ставкам. Об этом пишет ria.ru.