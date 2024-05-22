Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Глава КМСП отметил, что компания взяла на себя больший риск — ответственность за предпринимателей, чтобы субъектам МСП удалось получить более 50 тыс. кредитов на сумму в полтриллиона рублей. Он подчеркнул, что каждый третий из них не смог бы получить взаимное финансирование и вынужден был бы обращаться за потребительским кредитованием, но уже по более высоким ставкам. Об этом пишет ria.ru.
По его словам, господдержка также стимулирует рынок кредитования в целом.
Исаевич рассказал премьеру, что во многих отраслях, которые вносят существенный вклад в создание занятости и развитие промышленности, государственной поддержкой покрыт почти каждый третий рубль. Он привел данные, согласно которым в 2023 году малые предприятия обрабатывающей промышленности получили более 530 млрд рублей кредитных средств, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, а гостиничный бизнес — 25 млрд рублей.
Михаил Мишустин также отметил, что необходимо продолжить разработку удобных финансовых инструментов для МСП, чтобы небольшие предприятия имели возможность набирать обороты, а также быстрее приспосабливались к санкционному давлению. Глава кабмина подчеркнул, что малые предприятия могли бы занять те ниши, которые освободили выбывшие западные компании, и добавил, что это конкуренция, нужно, чтобы рос тот, кто более успешен и у кого будут необходимые инструменты.