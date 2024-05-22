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Мигранты создали преступную схему по трудоустройству в Новосибирской области

Мигранты создали преступную схему по трудоустройству в Новосибирской области

22 мая 2024, 03:59
Фото: 1MI
В Новосибирской области два мигранта незаконно устроили на работу четверых приезжих без документов, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против двух мигрантов, незаконно предоставивших работу своим знакомым с закончившейся регистрацией. Если вина мужчин будет доказана, их будут судить по статье, подразумевающей ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России.

Правонарушение было обнаружено после проверки, устроенной в одной из организаций Карасукского района сотрудниками прокуратуры, отделения по вопросам миграции и пограничного управления ФСБ.

В итоге на предприятии обнаружили четверых иностранных рабочих, у которых в конце минувшего года закончился срок действия регистрации на территории России. Оказалось, что их знакомые также из числа мигрантов, но с действующими разрешениями, предложили им работу, обеспечили спецодеждой и зарплатой.

Установлено, что люди, не имеющие права находиться в стране, трудились на предприятии как минимум с января по май нынешнего года.

Сейчас подозреваемых иностранцев задержали, а их знакомых без документов выдворили из страны, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Уголовное дело#Незаконное трудоустройство#Организация незаконного пребывания
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