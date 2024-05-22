Мигранты создали преступную схему по трудоустройству в Новосибирской области

В итоге на предприятии обнаружили четверых иностранных рабочих, у которых в конце минувшего года закончился срок действия регистрации на территории России. Оказалось, что их знакомые также из числа мигрантов, но с действующими разрешениями, предложили им работу, обеспечили спецодеждой и зарплатой.