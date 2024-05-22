Мигранты создали преступную схему по трудоустройству в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
В Новосибирской области возбудили уголовное дело против двух мигрантов, незаконно предоставивших работу своим знакомым с закончившейся регистрацией. Если вина мужчин будет доказана, их будут судить по статье, подразумевающей ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России.
Правонарушение было обнаружено после проверки, устроенной в одной из организаций Карасукского района сотрудниками прокуратуры, отделения по вопросам миграции и пограничного управления ФСБ.
В итоге на предприятии обнаружили четверых иностранных рабочих, у которых в конце минувшего года закончился срок действия регистрации на территории России. Оказалось, что их знакомые также из числа мигрантов, но с действующими разрешениями, предложили им работу, обеспечили спецодеждой и зарплатой.
Установлено, что люди, не имеющие права находиться в стране, трудились на предприятии как минимум с января по май нынешнего года.
Сейчас подозреваемых иностранцев задержали, а их знакомых без документов выдворили из страны, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.