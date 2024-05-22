Мусор от строительства лыжни убрали из Бугринского леса после вмешательства прокурора

Осенью прошлого года люди были возмущены, что лыжню для спортсменов и любителей зимних видов спорта прокладывают при помощи бульдозеров, грубо вмешиваясь в существующую экосистему. Позже прокуратура Новосибирской области заявила, что лыжную трассу проложили с нарушениями природоохранного законодательства и потребовала устранить все последствия работ.