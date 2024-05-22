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Мусор из леса вывозили тяжелыми грузовиками

Мусор от строительства лыжни убрали из Бугринского леса после вмешательства прокурора

22 мая 2024, 09:47
Фото: vk.com/in_nsk54
Мусор из леса вывозили тяжелыми грузовиками
Мэрия Новосибирска привела в порядок зону лыжни, строители которой испортили лесной ландшафт, сообщают местные жители.

Несколько грузовиков мусора вывезли из Бугринского леса муниципальные службы. В основном это остатки деревьев, уничтоженных ради обустройства лыжной трассы сотрудниками муниципальной спортшколы «Центр зимних видов спорта». Кроме того, как рассказал редакции Atas.Info руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов, разобраны земляные валы, образовавшиеся в результате работы тяжелой техники.

Местные жители, в свою очередь, по собственной инициативе высадили более сотни саженцев сосны и кедра. Активистам помогала руководитель муниципального отдела озеленения общественных пространств Светлана Гижицкая.

«Сажали так, чтобы они вписывались в концепцию будущего парка „Усть-Тула“ и место выбирали так, чтобы эти культуры хвойные прижились и в будущем там получилось бы место для спокойного тихого отдыха», — говорит Антон Нелидов.

Осенью прошлого года люди были возмущены, что лыжню для спортсменов и любителей зимних видов спорта прокладывают при помощи бульдозеров, грубо вмешиваясь в существующую экосистему. Позже прокуратура Новосибирской области заявила, что лыжную трассу проложили с нарушениями природоохранного законодательства и потребовала устранить все последствия работ.

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#Новосибирск#Мусор#Прокуратура#Уборка#Бугринский лес
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