На 19 млн рублей обманула своих жертв мошенница из Новосибирской области

Как рассказали в пресс-службе управления полиции по региону, следователи установили, что мошенничала гражданка с 2018 и до 2023 год, пока не была задержана. В ее деле 16 эпизодов, жертвами становились жители Новосибирской и Кемеровской областей, которых она подыскивала через общих знакомых.