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На 19 млн рублей обманула своих жертв мошенница из Новосибирской области

На 19 млн рублей обманула своих жертв мошенница из Новосибирской области

22 мая 2024, 06:01
Фото: 1MI
Жительница Бердска предлагала свою помощь в покупке квартир и машин по бросовым ценам, но присваивала деньги себе, следует из сообщения областного управления полиции.
Видео: 1MI

Жительница Бердска Новосибирской области сумела выманить у доверчивых сограждан около 19 миллионов рублей, за это ее отправят на скамью подсудимых. 45-летняя мошенница предлагала людям помощь в покупке недвижимости или машин по удивительно низким ценам, некоторых она уговаривала вложить деньги в некий бизнес, но в итоге забирала средства себе.

Как рассказали в пресс-службе управления полиции по региону, следователи установили, что мошенничала гражданка с 2018 и до 2023 год, пока не была задержана. В ее деле 16 эпизодов, жертвами становились жители Новосибирской и Кемеровской областей, которых она подыскивала через общих знакомых.

Потерпевшие, поддавшись на заманчивые посулы, с удивительной легкостью отдавали бердчанке свои деньги — от сотни тысяч до трех миллионов рублей. Когда жертвы пытались узнать, когда же они получат желаемое, женщина всячески тянула время. тратя деньги на собственные нужды.

Сейчас аферистка, которая уже была судима за мошенничество с кредитами, находится под подпиской о невыезде, на допросах свою вину она признала. Дата первого судебного заседания пока неизвестна.

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