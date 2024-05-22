Названа дата возвращения бури и града в Новосибирскую область

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Published Сегодня, 03:59
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Новосибирской области в среду, 22 мая, по прогнозам синоптиков вновь предстоит пережить сильные порывы ветра, ливни и град. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.
Днем в Новосибирске воздух прогреется до +19 градусов, но ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. Юго-западный ветер принесет грозовые облака, но осадки на территории города обещают кратковременные.
А вот в Новосибирской области возможен град и ливни, а ветер будет достигать 16 метров в секунду.
Такую неустойчивую дождливую погоду синоптики обещают до конца рабочей недели.
Напомним, разбушевавшаяся стихия 20 мая практически парализовала столицу Сибири: а не справившаяся с потоками дождевой воды ливневая канализация вызвала интерес к ее состоянии у прокуратуры.