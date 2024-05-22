Ночная зооняня: топ-5 необычных вакансий, которые можно найти в Новосибирске

Компания по производству замороженных десертов и мороженого находится в поисках

переборщика ягод с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц. Работнику готовы

предложить бесплатное угощение продукцией компании, корпоративный транспорт,

премии и подарки к праздникам. В обязанности сотрудника будет входить переборка

ягод и фруктов, их мойка и нарезка, а также очистка от скорлупы орехов.