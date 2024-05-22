Ночная зооняня: топ-5 необычных вакансий, которые можно найти в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В перечень вошли переборщик ягод, изготовитель мороженого, ночная зооняня, мясник обвальщик и художник-аквагример. Присмотритесь, возможно, среди них есть работа вашей мечты.
1. Ночная зооняня
Сдельную оплату до 1,5 тысячи рублей за смену готовы предложить ночной зооняне со сменным графиком. В обязанности специалиста входит выгул, кормление, уборка номеров и отправка фото- и видеоотчетов владельцам. Работодатель готов рассмотреть энергичных кандидатов без опыта и студентов.
2. Переборщик ягод
Компания по производству замороженных десертов и мороженого находится в поисках
переборщика ягод с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц. Работнику готовы
предложить бесплатное угощение продукцией компании, корпоративный транспорт,
премии и подарки к праздникам. В обязанности сотрудника будет входить переборка
ягод и фруктов, их мойка и нарезка, а также очистка от скорлупы орехов.
3. Изготовитель мороженого
В Новосибирске ищут изготовителя мороженого. Работодатель может предложить
кандидату 40— 50 тысяч рублей в месяц при сменном рабочем графике. Работнику
готовы предложить скидки в компании, униформу, медицинскую страховку и подарки
детям на праздники.
4. Художник-аквагример
Художнику-аквагримеру готовы предложить 45 тысяч рублей в месяц. В обязанности работника входят консультация клиентов по всем вопросам и рисование профессионального аквагрима в семейном развлекательном центре и на выездным мероприятиях. Работодатель готов рассмотреть ответственного, пунктуального и аккуратного кандидата без опыта работы, ведь компания предоставляет обучение.
5. Мясник-обвальщик
В Новосибирске мяснику обвальщику с опытом работы более одного года готовы
предложить от 90 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Работодатель готов
помочь оформить медицинскую книжку.