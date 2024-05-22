Новосибирцы перестали рассчитывать на власть и начали копить деньги на старость

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В противовес им 36% новосибирцев заранее продумывают дополнительные источники дохода. Так, 15% формируют личные накопления, у 10% есть пассивный доход в виде бизнеса или сдачи в аренду недвижимости.
Чаще других россиян о будущем заботятся жители Красноярска (готовится к пенсии 51% опрошенных), Челябинска (48%) и Уфы (48%).
Самые беспечные россияне замечены в Казани (готовятся к пенсии 35% опрошенных), Нижнем Новгороде (34%) и Перми (30%).