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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Новосибирцы перестали рассчитывать на власть и начали копить деньги на старость

Новосибирцы перестали рассчитывать на власть и начали копить деньги на старость

22 мая 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
12% жителей Новосибирской области планируют жить в старости только на пенсионные накопления, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа».

В противовес им 36% новосибирцев заранее продумывают дополнительные источники дохода. Так, 15% формируют личные накопления, у 10% есть пассивный доход в виде бизнеса или сдачи в аренду недвижимости.

Чаще других россиян о будущем заботятся жители Красноярска (готовится к пенсии 51% опрошенных), Челябинска (48%) и Уфы (48%).

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Самые беспечные россияне замечены в Казани (готовятся к пенсии 35% опрошенных), Нижнем Новгороде (34%) и Перми (30%).

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Работа#Вакансии#Пенсия#Накопления
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