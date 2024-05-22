Об опасности шелкопряда предупредили новосибирцев — на что он способен?

Борются с непарным шелкопрядом с помощью агентов, называемых инсектицидами. Это могут быть как химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические инсектициды являются более экологически безопасной альтернативой химическим, поскольку не воздействуют на человека и на таких важных насекомых опылителей — пчел.