Об опасности шелкопряда предупредили новосибирцев — на что он способен?

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:36
Младший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН Анна Субботина рассказала Atas.info, что непарный шелкопряд может выглядеть как неказистая бабочка или чуть более симпатичная гусеница. Насекомое признано одним из ключевых вредителей лесного хозяйства северного полушария. И вот почему.
«Вспышки массового размножения приводят к появлению большого числа гусениц на одной территории, гусеницы прожорливы и питаются листвой на деревьях вплоть до полного ее исчезновения. В итоге среди густой древесной кроны в лесу можно невооруженным глазом заметить территории с голыми и сухими деревьями, такие территории называются очаги. Площадь одного очага может достигать десятки тысяч гектаров. В очагах происходит усыхание деревьев, что может легко спровоцировать пожар», — говорит эксперт.
Непарный шелкопряд способен поражать не только лесные, но и плодовые породы, например, яблоню, грушу, вишню.
«Ареал обитания непарного шелкопряда на данный момент включает всю Новосибирскую область. Один из его подвидов признан карантинным в России. Кроме того мы недавно выяснили, что северные границы ареала непарного шелкопряда стремительно смещаются на север со скоростью около 50 км/год, а это значит, что ареал непарного шелкопряда еще больше расширится и под угрозой объедения окажутся и более северные регионы России», — предупреждает ученый.
Борются с непарным шелкопрядом с помощью агентов, называемых инсектицидами. Это могут быть как химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические инсектициды являются более экологически безопасной альтернативой химическим, поскольку не воздействуют на человека и на таких важных насекомых опылителей — пчел.
«На данный момент в новосибирском Бердске функционирует крупный завод по производству биологического инсектицида, основанного на бактерии — Bacillus thuringiensis, который может быть использован для борьбы с непарным шелкопрядом. Однако в России нет крупных заводов по производству вирусных инсектицидов. Одним из направлений работы нашей лаборатории является разработка технологии производства нового вирусного биоинсектицида на основе недавно открытого нами штамма вируса цитоплазматического полиэдроза, который способен заражать непарного шелкопряда и приводить к летальному исходу», — рассказала Анна Субботина.
В Минприроды региона уточнили, что гусеницы шелкопряда покрыты длинными волосками, способными вызвать у человека мощную аллергическую реакцию, вплоть до дерматита, воспалениями глаз и дыхательных путей. Бороться с этими насекомыми нужно только в перчатках. Голыми руками их трогать нельзя.
Летом 2024 года шелкопрядов в регионе будут ловить на феромоны. Специалисты Центра защиты леса Новосибирской области начнут действовать в июне–июле в Ордынском, Мошковском, Новосибирском и Сузунском лесничествах.