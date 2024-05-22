Обвиняемый в растрате чиновник Росприроднадзора оставлен в СИЗО Новосибирска

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:18
Новосибирский облсуд в среду, 22 мая оставил в следственном изоляторе № 1 главу Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова, обвиненного в пособничестве в растрате бюджетных денег. Чиновник останется под стражей до 6 июля, рассказали в пресс-службе регионального судебного департамента.
Напомним, Фролова этапировали из Кемерово, где и находится межрегиональное ведомство, в декабре минувшего года. Сейчас следствие предполагает, что чиновник мог поспособствовать хищению из федерального бюджета около 2,8 миллиона рублей, предназначавшихся на выплату зарплаты его подчиненным.
Заседанию в облсуде предшествовала апелляция адвоката Андрея Фролова, в котором защитник просил отправить обвиняемого под домашний арест, а то и вовсе выпустить под залог.
По информации Atas.info, на официальном сайте Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрей Фролов по сей день называется его руководителем.