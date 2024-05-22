Обвиняемый в растрате чиновник Росприроднадзора оставлен в СИЗО Новосибирска

Напомним, Фролова этапировали из Кемерово, где и находится межрегиональное ведомство, в декабре минувшего года. Сейчас следствие предполагает, что чиновник мог поспособствовать хищению из федерального бюджета около 2,8 миллиона рублей, предназначавшихся на выплату зарплаты его подчиненным.