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Сначала мужчина купил цветок, а затем убил жену

Перед убийством жены муж подарил ей орхидею, а потом зарезал под Новосибирском

22 мая 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney
Сначала мужчина купил цветок, а затем убил жену
В Новосибирске супруг жестоко расправился со своей возлюбленной, родственники рассказали детали громкого убийства.

Шокирующая трагедия произошла в селе Ярково. Жертвой стала Роза Кирикеева. Ее супруг Константин Жидких безжалостно убил ее, оставив сиротами их общих детей. Вместе они были 12 лет.

Как отмечали родственники, супруг женщины оказался тираном. Он контролировал ее во всех мелочах. В браке у них появились трое детей, а также у нее были дети от первого замужества. Говорят, что он их бил.

Однажды супруги решили перебраться в Омскую область, но не выдержав абьюз, сибирячка вернулась в родное село. К ней приехал муж и подарил орхидею. И вот, в тот роковой день, Константин мог нанести возлюбленной раны ножом: сначала на кухне, а потом во дворе, пишет Сиб.фм.

По мнению родственников, орхидея была определенным символом. Этот же цветок он дарил женщине в начале отношений. По неофициальной версии, при задержании у него нашли четыре траурные ленты, которые, по догадкам родных убитой, предназначались еще и детям.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Семья#Нападение#Нож
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