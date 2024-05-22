Перед убийством жены муж подарил ей орхидею, а потом зарезал под Новосибирском

Однажды супруги решили перебраться в Омскую область, но не выдержав абьюз, сибирячка вернулась в родное село. К ней приехал муж и подарил орхидею. И вот, в тот роковой день, Константин мог нанести возлюбленной раны ножом: сначала на кухне, а потом во дворе, пишет Сиб.фм.